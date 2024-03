Bidnova 20-milijardna injekcija Intelu

"Ministrstvo za trgovino je doseglo predhodni dogovor z Intelom o zagotovitvi do 8,5 milijarde dolarjev (7,8 milijarde evrov) neposrednega financiranja skupaj z 11 milijardami dolarjev (10 milijard evrov) posojil," je Bela hiša zapisala v izjavi. Do sredstev bo Intel lahko prišel v skladu z zakonodajo o proračunski podpori povečanja proizvodnje čipov.

Denar bo namenjen gradnji in širitvi Intelovih obratov v Arizoni, Ohiu, Novi Mehiki in Oregonu, kar bo po oceni Bele hiše ustvarilo skoraj 30.000 delovnih mest in podprlo več deset tisoč posrednih delovnih mest, so dodali.

Biden je financiranje oznanil med potovanjem v Arizono, da bi v eni izmed bistvenih zveznih držav za novembrske predsedniške volitve poudaril svoje zakonodajne dosežke. V jugozahodni zvezni državi je leta 2020 potekala ena najtesnejših tekem, v kateri je Biden zmagal za le 10.457 glasov.