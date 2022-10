Bidnova strategija nacionalne varnosti: največji geopolitični izziv ZDA Kitajska

"Svoje prihodnosti ne bomo izpostavljali muham tistih, ki ne delijo naše vizije sveta, ki je svoboden, odprt, napreden in varen," je zagotovil Biden in dodal, da "nobena država ne more voditi sveta s takšno močjo kot ZDA".

Gre za vizijo sveta, v katerem so ZDA s svojimi zavezniki v tekmovanju s Kitajsko, čeprav se želijo izogniti ponovitvi hladne vojne. "Potreba po ameriškem vodstvu je v svetu velika, kot je bila doslej. Smo sredi strateškega tekmovanja za oblikovanje prihodnosti mednarodnega reda," so zapisali v uvodu.

Strategija navaja, da najbolj pereči izzivi za to vizijo ZDA prihajajo od sil, ki prepletajo avtoritativno vladanje z revizionistično zunanjo politiko, pri čemer sta na prvem mestu Kitajska in Rusija, čeprav vsaka država predstavlja drugačen izziv.

"Rusija predstavlja neposredno grožnjo svobodnemu in odprtemu mednarodnemu sistemu, ker brezbrižno zanemarja osnovna pravila mednarodnega reda, kar kaže njena surova vojna proti Ukrajini. Kitajska pa je po drugi strani edini konkurent ZDA, ki ima namen preoblikovati mednarodni red in vse bolj uveljavlja tudi ekonomsko, diplomatsko, vojaško in tehnološko moč za doseganje tega cilja".

Strategija zagotavlja, da bodo ZDA vlagale v vire ameriške moči in vpliva, gradile močno koalicijo držav za utrditev tega vpliva ter si prizadevale za oblikovanje globalnega strateškega okolja in reševanje skupnih izzivov. Posodobile in utrdile naj bi tudi vojsko.

Glede Evrope bodo ZDA ostale pri zavezi za celovito, svobodno in mirno Evropo, pri čemer največjo grožnjo tej viziji po njihovem predstavlja ruska agresija proti Ukrajini. Tej državi naj bi ZDA pomagale pri obrambi, dokler bo to potrebno, Evropi kot celoti pa nameravajo pomagati pri zmanjšanju odvisnosti od ruske energije.

ZDA ob tem v strategiji nacionalne varnosti spodbujajo k večjemu sodelovanju med Veliko Britanijo in EU, na Zahodnem Balkanu pa naj bi pomagale partnerjem pri utrjevanju demokratičnih ustanov, vladavini prava in gospodarskem razvoju.