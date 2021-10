Bidnova vlada potrdila ponovno odprtje meja za cepljene tuje potnike

Pri tem bodo priznali le cepiva, ki jih potrjujejo ameriške zdravstvene oblasti, to pomeni Moderna, Pfizer ter Johnson & Johnson, ter tista cepiva, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacije (WHO). Med njimi sta kitajski cepivi Sinopharm in Sinovac, ni pa ruskega cepiva Sputnik.

ZDA so zapre meje za potnike iz držav EU, ki so del območja Schengena, še v času vlade predsednika Donalda Trumpa pred 18 meseci. Prepoved je veljala tudi za Kitajsko, Indijo in celo Kanado.

Ameriškim državljanom in imetnikom dovoljenja za delo in bivanje se še naprej za vstop v ZDA ne bo potrebno cepiti, vendar pa bodo morali imeti negativni test. To bo veljalo tudi za mlajše od 18 let in za potnike iz držav, kjer so doslej zaradi pomanjkanja cepiva cepili le do deset odstotkov prebivalcev. To velja predvsem za Afriko.