Bidnove težave: Trump na vse kriplje ovira tranzicijo oblasti

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da je njegova ekipa naletela na precejšnje ovire pri tranziciji oblasti. Predvsem je izpostavil obrambno ministrstvo ter Urad za upravljanje in proračun ZDA, kjer naj bi predajo poslov na vsak način ovirali Trumpovi sodelavci. Ta sicer še naprej ne priznava izida volitev, je pa vsaj lahko zadovoljen s tem, da je predstavniški dom kongresa potrdil njegov predlog za povečanje finančne pomoči Američanom na 2000 dolarjev (1630 evrov). O tem mora sicer odločati še senat, pri čemer pa bi se znova lahko zapletlo, saj republikanska večina temu nasprotuje.

"Preprosto ne dobimo vseh informacij, ki jih potrebujemo od odhajajoče uprave na ključnih področjih nacionalne varnosti," je dejal Joe Biden, potem ko je na virtualnem sestanku prejel poročilo članov svojih skupin za nacionalno varnost in zunanjo politiko. "Po mojem mnenju gre za veliko neodgovornost," je ocenil.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Novoizvoljeni predsednik je dejal, da njegova ekipa "potrebuje jasno sliko o položaju naših sil po vsem svetu in naših operacijah, da bi odvrnila naše sovražnike. Potrebujemo popolno preglednost načrtovanja proračuna, ki poteka v obrambnem ministrstvu in drugih agencijah, da bi se izognili zmedi in zapletom, ki bi jih lahko skušali izkoristiti naši sovražniki." Napetosti med Pentagonom in Bidnovo prehodno skupino se v zadnjih tednih stopnjujejo zaradi zastalih sestankov, ki so potrebni za učinkovito tranzicijo oblasti. Trump je pred kratkim na položaj šefa kabineta Pentagona postavil svojega podpornika Kasha Patela, ki po trditvah Bidnove tranzicijske ekipe načrtno blokira vsako sodelovanje. Pred božičem je tudi nenadoma za dva tedna ustavil vse sestanke z Bidnovo ekipo, domnevno zaradi praznikov. Prejšnji teden je Biden dejal, da obrambno ministrstvo njegove ekipe ni želelo seznaniti z velikim kibernetskim napadom na vladne agencije ter velika ameriška tehnološka in računovodska podjetja. Teden pred tem je Bidnova prehodna ekipa dejala, da se ni strinjala z dvotedenskim premorom v razpravah s predstavniki Pentagona, čeprav je vršilec dolžnosti obrambnega ministra dejal, da sta se obe strani dogovorili za "počitniški odmor".

"Dejstvo je, da so številne agencije, ki so ključne za našo varnost, utrpele ogromno škodo. Veliko agencij je ostalo brez dovolj osebja, zmogljivosti in morale. Politični procesi so oslabeli ali so odrinjeni na stran," je dejal Biden in obljubil, da si bodo ZDA pod njegovim vodstvom "povrnile kredibilnost za vodenje svobodnega sveta". Bo Trumpu uspelo s predlogom za povečanje finančne pomoči posameznikom? Predstavniški dom ameriškega kongresa je v ponedeljek z 275 glasovi proti 134 potrdil predlog zakona za povečanje finančne pomoči Američanom zaradi pandemije novega koronavirusa s 600 (490 evrov) na 2000 dolarjev (1630 evrov). Sedaj mora o tem odločati še senat, kjer republikansko vodstvo predlogu nasprotuje. Kongres je pred tednom dni potrdil 900 milijard dolarjev (735 milijard evrov) vreden predlog zakona o pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije covida-19. V njem je tudi po 600 dolarjev (490 evrov) pomoči za vsakega, ki zasluži manj kot 75.000 dolarjev (61.000 evrov) na leto. Predsednik ZDA Donald Trump je po sprejetju predloga v kongresu med drugim dejal, da je 600 dolarjev premalo in da želi 2000 dolarjev. Sprva zato ni hotel podpisati zakona, a je po prepričevanju republikanskih zaveznikov v nedeljo popustil ter zakon podpisal. Demokrati so 2000 dolarjev predlagali že poleti in so Trumpovo zahtevo vzeli zares ter v ponedeljek izglasovali predlog zakona, ki to omogoča. Seveda pa ne gre brez podobnega ukrepa v senatu, kjer je vodja republikanske večine Mitch McConnell odločno proti.

icon-expand Ameriški senat FOTO: AP

"Predsednik mora nemudoma pozvati republikance, naj nehajo z obstrukcijo ter se njemu in demokratom pridružijo v podpori zakonu za povečanje pomoči na 2000 dolarjev," je že v nedeljo zvečer sporočila predsednica predstavniškega doma kongresa, demokratka Nancy Pelosi. V ponedeljek je dodala, da imajo republikanci jasno izbiro – ali bodo podprli predlog ali pa bodo Američanom odrekli pomoč, ki jo potrebujejo v času pandemije. Obstaja sicer možnost, da bo predlog sprejet tudi v senatu, čeprav majhna. V predstavniškem domu je namreč skoraj polovica republikancev glasovala zanj in tudi v senatu niso vsi republikanci proti. Predlog zakona sicer pripravlja vodja demokratske manjšine Chuck Schummer.