Bidnovi odvetniki odkrili dodatne zaupne dokumente

Pravna ekipa predsednika Joeja Bidena je na drugi lokaciji odkrila dodatne dokumente z oznako tajno. Prve so našli v nekdanji Bidnovi pisarni, za zdaj pa še ni jasno, kje so našli druge dokumente.

V začetku tega tedna je Bela hiša potrdila, da pravosodno ministrstvo pregleduje manjše število dokumentov z oznakami tajnosti iz časa, ko je bil Biden podpredsednik ZDA in ki so jih novembra lani našli v pisarni Penn Biden Center. Dokumente so takoj predali Nacionalnim arhivom, Biden pa je v ponedeljek izrazil presenečenje ter dejal, da ni vedel za te dokumente v pisarni, ki jo je uporabljal tudi po odhodu s položaja podpredsednika 2017, in sicer vse do začetka svoje predsedniške kampanje leta 2019.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP

Tiskovna predstavnica Bele hiše ni znala povedati, zakaj so čakali dva meseca, preden so poročali o odkritju oziroma so ga potrdili šele po tem, ko je o dokumentih poročala televizija CNN.