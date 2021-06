Bidnovi žalujejo za nemškim ovčarjem Champom

Pes se je družini pridružil leta 2008, ko je Biden postal podpredsednik Baracka Obame . "Bil je z nami v naših najbolj srečnih in naših najbolj žalostnih trenutkih, občutil je vsa naša neizrečena čustva in občutke. Radi imamo našega prijaznega, dobrega fanta in ga bomo vedno pogrešali," sta sporočila zakonca Biden.

Ameriški predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden sta v soboto sporočila, da sta se za vedno poslovila od svojega psa Champa, ki je bil njun "zvesti, cenjeni spremljevalec" zadnjih 13 let.

Champ je bil eden od dveh nemških ovčarjev, ki sta ju zakonca rešila iz zavetišča in sta se v Belo hišo vselila skupaj s predsedniškim parom. Drugega psa Majorja sta Bidnova posvojila novembra 2018, a je imel za razliko od Champa več težav pri navajanju na novi dom v predsedniški palači. Major je namreč kar dvakrat napadel osebje v Beli hiši, zato so ga za kratek čas poslali na prevzgojo. V Belo hišo se je vrnil aprila.

Champ in Major sta prva hišna ljubljenčka v Beli hiši po štirih letih, saj nekdanji ameriški predsednik Donald Trump in nekdanja prva dama Melania Trump nista imela nobenega. To se je sicer zgodilo prvič po predsedniku Andrewu Johnsonu, ki je brez hišnih ljubljenčkov kot 17. predsednik ZDA v Beli hiši živel med letoma 1865 in 1869.

Poginuli Champ je z Bidnovima živel tudi v podpredsedniški rezidenci v Washingtonu, kjer je najraje lovil golf žogice na zelenici pred rezidenco.