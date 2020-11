Bidnu se nasmiha zmaga, štetje se nadaljuje

Za Američani so sicer kaotične povolilne ure. Predvolilne ankete so namreč znova močno udarile mimo in država se je znašla v situaciji, kjer šteje vsak glas, saj sta kandidata izjemno izenačena. Demokratom ni uspelo sprožiti modrega vala, volitve niso potrdile velike razlike v priljubljenosti obeh kandidatov, kar Bidna postavlja v nekoliko nehvaležen položaj, četudi bo novi predsednik ZDA.

Volilno dogajanje je namreč še enkrat znova dokazalo, kako razdeljena je država, volivci pa so demokratom nastavili veliko ogledalo z odločitvijo, da vseeno množično glasujejo za Trumpa - četudi se je izjemno slabo odrezal, ko gre za reševanje pandemije novega koronavirusa, ki je vzel vel kot 230.000 življenj, gospodarstvo spravil na kolena, ZDA pa so se znašle pri vrhu seznama držav z največ žrtvami in slabimi pristopi k upravljanju z javnozdravstveno krizo.

A očitno niti to volivcev ni množično potisnilo v roke demokratov, ki so jim volivci že porazu Hillary Clinton leta 2016 očitali, da so "izgubili stik z realnostjo povprečnega (belega) Američana".