"Če je Vladimir Putin sprejel volilni izid, ti pa ne, imaš morda težave," je na Twitterju zapisala Amy Klobuchar, ameriška senatorka slovenskega rodu, ki je na začetku volilne kampanje tudi sama kandidirala za predsednico ZDA. In dejansko se krog voditeljev, ki Josephu Bidnu še niso čestitali za zmago na ameriških predsedniških volitvah, vse bolj oži.

Po tem, ko so Bidnovo zmago priznali vodilni republikanci ameriškega senata in mu je čestital tudi ruski predsednik Vladimir Putin, so to storili tudi tisti, ki so do zadnjega upali na morebiten preobrat in zmago Donalda Trumpa.

Med njimi je tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je med kampanjo odkrito podpiral republikanca Trumpa kot svojega zaveznika in je napovedal, da bo ob začetku njegovega drugega mandata v Beli hiši odpotoval v Washington. Bidnu je čestital šele potem, ko je njegovo zmago uradno potrdil kolegij elektorjev.

"Čestitke predsedniku Joeju Bidnu z mojimi najlepšimi željami in upanjem, da bodo ZDA še naprej dežela svobodnih in dom pogumnih," je tvitnil in pri tem parafraziral del ameriške himne. Dodal je, da je pripravljen sodelovati z novo vlado in nadaljevati zavezništvo med Brazilijo in ZDA.

Med zadnjimi voditelji, ki Bidnu doslej niso čestitali za zmago, je bil tudi poljski predsednik Andrzej Duda. V torek pa je v čestitki novoizvoljenemu predsedniku ZDA Bidnu zaželel zelo uspešen mandat. Ob tem je poudaril tudi poljsko-ameriško strateško partnerstvo in izpostavil vlogo ZDA pri krepitvi vzhodnega krila zveze Nato. Duda je ob tem Bidna povabil na obisk na Poljsko.

Bidnu je čestital tudi mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, ki je z dosedanjim predsednikom Trumpom kljub Trumpovim grožnjam o gradnji zidu na meji z Mehiko in zavračanjem mehiških migrantov razvil dober odnos. "Naši ljudstvi sta zgodovinsko, gospodarsko in kulturno prepleteni. Zato morata vladi delati za dobre dvostranske odnose, ki temeljijo na sodelovanju, prijateljstvu in spoštovanju suverenosti drug drugega," je zapisal Lopez Obrador. Pozdravil je tudi Bidnovo stališče o mehiških migrantih po svetu, "ki bo omogočilo razvoj skupnosti na jugovzhodu Mehike in v Srednji Ameriki". Mehiški predsednik je sicer s čestitko čakal do zadnjega.