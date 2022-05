Bidnu, Zuckerbergu in Morganu Freemanu prepovedan vstop v Rusijo

Med tistimi na seznamu, objavljenem na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva, so tudi drugi vladni predstavniki, kongresniki in druge vidne osebe. Številni izmed njih, zlasti Biden in državni sekretar Antony Blinken, so bili že pred tem deležni ruskih sankcij.

Morgana Freemana, ki ga pred tem ruske oblasti niso uvrstile na nobenega od seznamov za sankcije, Moskva obtožuje, da je leta 2017 posnel video, v katerem trdi, da Rusija kuje zarote proti ZDA.