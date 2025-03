BiH grozijo poplave, v pričakovanju močnejšega neurja tudi Hrvaška

Zaradi napovedi obilnih padavin in močnega vetra so meteorologi za Bosno in Hercegovino izdali oranžno opozorilo. Zvezni hidrometeorološki zavod občanom svetuje previdnost in spremljanje aktualnih vremenskih napovedi. Neurje sicer največjo nevarnost predstavlja območju Donje Jablanice, kjer bi lahko Neretva prestopila bregove. Močnejše nalive in neurja ob tem napovedujejo tudi na Hrvaškem.

"Od 10. do 17. marca nas ne čaka zgolj navadno deževje, temveč prava vodna ujma," je na družbenem omrežju opozoril portal Lovci na nevihte Bosna. Podobno pa izredne razmere napovedujejo tudi tamkajšnji vremenoslovci. Služba za civilno zaščito občine Center Sarajevo je zaradi pričakovanih obilnih padavin in močnega vetra za večji del države izdala oranžno opozorilo, poroča portal Radio Sarajevo. Obilne padavine pričakujejo v severnih in vzhodnih predelih Hercegovine ter v jugozahodnih in deloma osrednjih predelih Bosne. Po napovedih bo tam padlo od 30 do 60 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod krajevno lahko tudi do 100 litrov na kvadratni meter.

Vremensko opozorilo BiH FOTO: fhmzbih icon-expand

Ob tem vremenoslovci napovedujejo tudi močne sunke južnega vetra, ki bodo v večjem delu države dosegali hitrosti med 50 in 70 kilometri na uro, v višjih legah pa do 80 kilometrov na uro. Najbolj kritično območje so kanjoni pri Donji Jablanici, kjer bi lahko bregove prestopila reka Neretva. Ogroženi pa so tudi popotniki, saj bi lahko zemeljski in snežni plazovi blokirali ceste skozi gore in kanjone.