BiH ima svojega Super Maria: 'The Mujo'

Le redkokdo ne pozna in ni vsaj enkrat igral slavne igrice Super Mario, kjer je mali vodovodar Mario potoval skozi Gobje kraljestvo, da bi princeso rešil pred zlobnim Bowserjem. Včeraj pa je v BiH izšla igrica, ki nalašč spominja na Super Maria, vendar v sebi skriva tudi satirično kritiko življenja v Bosni in Hercegovini.

Po celotni poti Muja spremlja mistični čarovnik, ki mu daje nasvete in napotke, kako premagati svoje nasprotnike. Mujevi nasprotniki pa kdo drug kot policisti, kriminalci, politiki in celo leteči policisti. Mujo se giblje kot Super Mario, le da ne pobira gob, temveč nekaj bolj vrednega – denar v vrednosti 5, 10 ali 20 konvertibilnih mark. Poleg denarja pobira tudi priljubljeno balkansko jed burek, ta mu namreč prinaša novo življenje. Orožje proti nasprotniku pridobi vsakič, ko pobere kakšno pivsko steklenico, slednja mu pa občasno da tudi pospešek.

Čarovnik, ki spremlja Muja, pa skozi celotno pot sarkastično kritizira stanje družbe in politike v BiH. Denimo, v drugi stopnji čarovnik govori, "naj se, Mujo, olje podraži za 33 odstotkov. Odslej ga boš, Mujo, kupoval 33 odstotkov manj," kar je jasna kritika Fadilu Novaliću na njegove izjave o podražitvah. Čarovnik na neki točki zapoje tudi znan delček pesmi pevca Mitra Mirića "Nihče nam nič ne more, močnejši smo od usode", s čimer jasno karikira pevske nastope Milorada Dodika.

Med prečkanjem vse težjih nivojev se Mujo srečuje z vedno težjimi nasprotniki, imenovanimi "šefi". Ti imajo super moč in jih je zelo težko premagati, liki pa so kdo drug kot Dragan Čović, Milorad Dodik in Bakir Izetbegović. V podjetju sicer zatrjujejo, da so vsi liki izmišljeni in da je vsaka podobnost z resničnimi osebi zgolj slučajnost.