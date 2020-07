Na meji med BiH in Hrvaško umorjen prebežnik

Nekaj po 7. uri zjutraj je skupina sedmih migrantov pripeljala ranjenega kolega do železniške proge v naselju Kulen Vakuf pri Bihaću. Prebivalci so obvestili policijo, a je ranjeni moški kljub nudenju pomoči umrl v ambulanti v Kulen Vakufu, je potrdila policija.

Policija v Bihaću v Bosni in Hercegovini je danes potrdila, da je umrl migrant, ki so ga hudo poškodovali streli iz lovskega orožja. Tiskovni predstavnik bihaške policije Ale Šiljdedić je za sarajevski novičarski portal klix.ba povedal, da je bil migrant ranjen v hrbet. Njegova identiteta še ni znana. Preminuli je bil v skupini migrantov, ki so skušali nezakonito vstopiti na Hrvaško.

Šiljdedić je še dejal, da bodo preiskovalci poskusili priti do kraja dogodka, da bi ugotovili, ali se je dogodek zgodil v BiH ali na Hrvaškem. Potrdil je, da so migranti nameravali ilegalno vstopiti na Hrvaško.

Po podatkih policije BiH je v migrantskih centrih na območju Bihaća in Velike Kladuše najmanj 4000 ljudi. Vsak dan na to območje na zahodu BiH pride še približno 100 migrantov, ki nameravajo nadaljevati svojo pot proti Hrvaški in naprej proti državam Zahodne Evrope, so ocenili.

Hrvaška policija je danes sporočila, da so v gozdu pri Stari Gradiški našli 13 oseb, med katerimi je bilo sedem otrok in štiri ženske, ki so s čolnom čez reko Savo s severa BiH ilegalno prispeli na Hrvaško. V skupini sta bila tudi novorojenček in nosečnica, so navedli. Kot so dodali, gre za člane treh družin iz Iraka, ki so zaprosili za azil na Hrvaškem.