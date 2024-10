BiH pod vodo, ujma naj bi vzela tri življenja

Bosna in Hercegovina se sooča z uničujočimi posledicami obilnega deževja in neurja, ki je državo zajelo v četrtek. Nekatere ceste so zaradi plazov in kamenja zaprte, gorski reševalci in gasilci pa imajo toliko dela, da prebivalce prosijo, naj jim pomagajo. Divjanje narave naj bi zahtevalo tudi smrtne žrtve.

"V Jablanico trenutno ne morete vstopiti ali izstopiti," je sporočila tamkajšnja gorska reševalna služba in dodala, da je mesto povsem odrezano od sveta, saj je promet proti Sarajevu in Mostarju zaradi poplav in plazov prekinjen. Ponekod so prekinjene tudi telekomunikacijske povezave.

Po oceni civilne zaščite poplave in zemeljski plazovi na območju ogrožajo veliko število ljudi. Ujma naj bi že zahtevala tudi žrtve, mediji poročajo o treh smrtnih žrtvah, še tri osebe naj bi pogrešali. Posnetki razkrivajo, da je voda odnašala avtomobile, ceste in ulice so prekrite z blatom in kamenjem.

Vlada Hercegovsko-neretvanskega kantona je razmere razglasila za kritične. Dodatno skrb vzbujajo napovedi nadaljnjih nalivov, poročajo regionalni mediji.

