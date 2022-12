BiH se neuradno obeta podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU

Ministri za zadeve Evropske unije so se na zasedanju v Bruslju zavzeli za to, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Uniji, so potrdili viri pri EU. Dokončno odločitev o tem morajo potrditi voditelji držav članic, ki se bodo sestali v četrtek.

"Svet EU priporoča, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke, kar mora potrditi Evropski svet," piše v danes potrjenih sklepih o širitvi EU, ki jih je pridobila STA. Pri tem so ministri za evropske zadeve, med njimi državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin, poudarili, da mora BiH sprejeti ukrepe, opredeljene v priporočilu Evropske komisije. Gre za ukrepe na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic. Izrazili so pričakovanje, da bo današnja odločitev potrjena na decembrskem zasedanju voditeljev EU, ki bo v četrtek. icon-expand BiH. FOTO: Shutterstock Države članice tako sledijo oktobrskemu predlogu Evropske komisije, da se BiH podeli status kandidatke. Komisija je ob tem poudarila, da morajo oblasti v Sarajevu opraviti določene korake na področjih neodvisnosti sodstva, preprečevanja konflikta interesov, boja proti korupciji in učinkovitega upravljanja migracij ter svobode medijev in izražanja. Da bi status kandidatke BiH podelili še letos, si močno prizadeva tudi Slovenija. Voditelji EU so sicer na junijskem vrhu sklenili, da so BiH pripravljeni podeliti ta status.