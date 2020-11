Od udarcev in aretacij do župana: kdo je mladenič, ki je Dodiku zadal največji poraz?

Le nekaj mesecev je minilo od dneva, ko je srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik v Narodni skupščini opozicijskega poslanca Draška Stanivukovića označil za " političnega nedonošenčka, nadutega in bolno ambicioznega manipulatorja ter šarlatana ". " Tvoje zmage ni na vidiku. Uboga je Banjaluka, ki bi volila takšnega šarlatana ," mu je dejal.

Za razliko od svojih mirnejših strankarskih kolegov je Stanivuković vladajočim ves čas dihal za ovratnik, snemal njihova dejanja in besede ter za svojo promocijo v največji možni meri izkoriščal družbena omrežja, na katerih je postal zvezda mladih volivcev opozicije, pa tudi tistih, ki so šli na volišča prvič, poroča Srpska info. Ljudje, ki ga poznajo, pravijo, da v življenju počne samo dve stvari – ukvarja se s politiko in spi.

Draško Stanivuković se je rodil leta 1993 v Banjaluki. Končal je osnovno šolo Aleksa Šantića in nato gimnazijo. Vpisal se je na ekonomsko fakulteto v Banjaluki, a ni diplomiral. Ko je sošolcem govoril, da ga zanima politika in bo nekega dne postal župan, so se mu smejali.

V tistem obdobju se je zgodil tudi incident v Narodni skupščini, ko ga je notranji minister RS Dragan Lukać fizično napadel. Stanivuković je med razpravo o vstopu BiH v zvezo Nato delil zastavice zavezništva in se ob tem snemal. Lukać, ki članstvu nasprotuje, je po besednem dvoboju vanj zalučal lističe, ga ozmerjal z opico in mu primazal tudi klofuto. Stanivuković je tedaj pomoč poiskal na urgenci in zahteval ministrov odstop, do katerega pa nikoli ni prišlo.

Leta 2018 se je Stanivuković pridružil protestnikom, ki so zahtevali pravico za umor mladega Davida Dragičevića . Zanj je bila to človeška gesta, za tiste, ki ga niso marali, pa izkoriščanje tragedije v politične namene. A prav goreče zavzemanje za Pravico za Davida ga je večkrat pripeljalo do tega, da je bil aretiran in pozvan na zaslišanja. Vsakič je pametno poskrbel, da je bila ob njem tudi kamera.

Po njegovi zmagi se je na ulice Banjaluke podala kolona več kot 50 avtomobilov, ki so z glasnim trobljenjem proslavili zmago svojega junaka, na Trgu Krajine, kjer je doslej veljala prepoved zbiranja, pa so se zbrali njegovi številni privrženci.

Hvala vsem volivcem, ki ste nas podprli, stali bomo za vsako izrečeno besedo, je napovedal. " Trg v našem mestu bo svoboden, ljudje se bodo tam lahko spet zbirali. To je sporočilo Banjaluke za celotno Republiko Srbsko. To je sporočilo za vse naše ljudi, ki so zaradi politike morali zapustiti mesto in državo, da se lahko vrnejo! Vsak pošten človek, ki dela, bo delal še naprej. To je sporočilo vsem prebivalcem, da se jim ni treba več bati sprememb, saj jim bodo te spremembe zagotovo všeč. Zmaga v Banjaluki je predpogoj za vse to. Imamo svoj program, svojo pot, svoje cilje. Mesto bomo razvijali kot odprto, prijazno, kot mesto ljudi, naša politika pa bo polna ljubezni in razumevanja," je poudaril.

A ljudje so se nanj odzvali prav nasprotno, ga zaradi njegovih dejanj vzljubili in mu zdaj to izkazali na način, da so ga z veliko večino izvolili za novega župana.

Stanivuković sicer prihaja iz premožne družine iz Banjaluke. Njegovi politični nasprotniki so mu pogosto očitali, da živi v milijonski vili, da je njegov oče bogat, in ga javnosti poskušali predstaviti kot razvajenega sina bogataša brez izobrazbe in življenjskih izkušenj.

Dodik napovedal ustavitev vseh investicij v Banjaluki

Ni skrivnost, da je zmaga Stanivukovića Dodiku, ki mu je bil ta ves čas trn v peti, zagrenila življenje. Dodik je ob potrditvi poraza v Banjaluki dejal, da zanj to "ni majhen udarec", Banjalučanom pa očital, da"niso bili pošteni"do svojega županskega kandidata Igorja Radojičića, in komentiral, koliko sta SNSD in on osebno vložila v mesto. Napovedal je, da SNSD ne bo vodil konfliktne politike z novo mestno vlado v Banjaluki. Še več – sporočil je, da bo zaustavil vse investicije in finančna sredstva Republike Srbske Banjaluki.

"On ima svoje pristojnosti in predstavlja mesto, naj se hvali in dela. Napovedal je, da bodo imeli študentje in upokojenci brezplačni mestni prevoz. Naj predlaga, podprli ga bomo, pa poglejmo, kako bo to financiral. Kako bodo financirali mestno ogrevanje, ki smo ga vsako leto subvencionirali? Zakaj bi to storila Republika Srbska? Imamo tudi druge občine, ki potrebujejo pomoč. Prekinili bomo vse naložbe na ravni RS, "je napovedal v ponedeljek.

Po podatkih osrednje volilne komisije po preštetih dobrih 54 odstotkih glasov si je Dodikova SNSD na nedeljskih volitvah zagotovila 23 županov in predsednikov občin. Največja bošnjaška Stranka demokratske akcije (SDA) Bakirja Izetbegovića si jih je zagotovila 18, največja stranka bosanskih Hrvatov HDZ BiH pa 15, od tega dve v zavezništvu z drugimi strankami.