Kaotične razmere v Sarajevu, Miljacka je tik pred izlitjem

"Z eno besedo: kaotično," so današnje jutranje razmere v prestolnici Bosne in Hercegovine za lokalne medije opisali v gasilski brigadi sarajevskega kantona. Obilne padavine so tam povzročile velikanske težave, federalni hidrometeorološki zavod je izdal rdeči alarm. Poplavljena so številna predmestna naselja, na posameznih odsekih je ustavljen javni promet, reka Miljacka z vodostajem 217 cm grozi, da bo preplavila tudi most Ćumurija v samem središču Sarajeva.

Poklicni gasilci poročajo o velikanskem številu klicev občanov, na katere se ne morejo odzvati, ker nimajo dovolj ljudi: "Zjutraj smo največ klicev dobili s področja občine Novi Grad, sledili so Ilidža, Rajlovac, Reljevo, Otes, Butmir. V težavah so predvsem objekti v bližini rek in potokov, poplavljene so številne kleti, pritličja," so nanizali za Radio Sarajevo.

Na Ilidži se je izlila reka Željeznica, v Butmiru potok Tilava. Številni okoliški prebivalci so ostali brez elektrike in gretja, v naselju Dobrinja je ustavljen trolejbusni promet, zaradi poplavljenega podvoza je Boljakov Potok ostal brez avtobusne povezave. "Oglasili so se nam občani, ki jim je voda vdrla v avtomobile, nekateri so obstali na posameznih odsekih. Z eno besedo, danes zjutraj je kaos," razmere opisujejo v sarajevski gasilski brigadi. Zaradi vode in podora kamenja je zaprta tudi magistralna cesta proti Foči, obvoz je čez Igman.

Poročali smo, da so bile zaradi poplav že včeraj prekinjene vse cestne povezave do vasi Doljani. Domačini so zaradi prekinjene povezave z Jablanico, kjer so zaposleni številni tamkajšnji prebivalci in se šolajo tudi njihovi otroci, popolnoma odrezani od civilizacije.