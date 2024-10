Jočejo tudi reševalci

Medtem ko se domačini skušajo z lopatami prebijati skozi kupe nasutega blata okoli njihovih domov, reševalci še vedno skušajo najti pogrešane. A upanje, da se bo seznam preživelih podaljšal, je še manj. V Jablanico, ki se je pretekli konec tedna znašla na udaru skupka vode, blata in kamenja, je odšla tudi naša ekipa. Domačini so razkazali razkazali, ki ga je ujma pustila za seboj: "Zgodbe so res težke," je s terena poročala Tanja Volmut.

Četrti dan po uničujočih poplavah in plazovih v Bosni in Hercegovini, ki so najhuje prizadeli osrednji del države, so razmere še naprej kritične. Nekateri kraji so še vedno odrezani od sveta, ljudje še čakajo na pomoč. Preštevanje mrtvih se nadaljuje - uradno je potrjenih vse več žrtev, številne ljudi še pogrešajo, upanja, da bi jih našli žive, pa je vse manj. Na prizorišču te katastrofe je tudi naša ekipa.

Po uradnih podatkih štaba civilne zaščite v Hercegovsko-neretvanskem kantonu je v poplavah in plazovih umrlo najmanj 18 ljudi, je danes sporočila kantonalna vlada s sedežem v Mostarju. Še vedno iščejo najmanj sedem pogrešanih oseb.

Na prizadeta območja pomoč prihaja od vsepovsod, tja je prispel tudi slovenski konvoj s 46 pripadniki civilne zaščite, 16 vozili in šestimi psi. Operativni vodja ekipe, ki pomaga v Bosni in Hercegovini, je za oddajo 24UR Blaž Turk dejal, da se v iskanju morebitnih preživelih preiskuje prostore, brežino in prizadeto območje. "Verjetno je upanja zelo malo," je priznal. Dodal je, da v praktično vsakem naselju pogrešajo nekaj ljudi. Potrdil je, da so skupaj z bosanskimi in hrvaškimi kolegi iz naplavin izvelkli eno preminulo osebo.

Voda in plazovi podirali vse pred seboj V Donji Jablanici je opustošenje najhujše, zelo hudo je tudi nekaj kilometrov stran, v Jablanici. Domovi so še vedno zasuti z blatom, ceste pa težko prevozne. Domačini pripovedujejo neverjetne zgodbe o tem, kako so si reševali življejnja. Tja se je danes čez dan prebila tudi naša ekipa. "Voda in zemeljski plazovi so podirali vse pred seboj. Posledice so še vedno vidne, ogromno blata, mulja, pa tudi kamenja. Vse to skušajo domačini zdaj odstraniti," je stanje na terenu opisala novinarka Tanja Volmut.

Dodala je, da promoč prihaja od vsepovsod, tudi iz Slovenije, na terenu so številni reševalci, zdravstveni delavci, prostovoljci. "Zgodbe pa so res težke. Predstavnik civilne zaščite BiH mi je povedal, da tudi reševalci na terenu jočejo in prosijo za psihološko pomoč. Potem si lahko je predstavljamo, kaj vse so videli in kaj vse doživljajo," je poudarila. Šok Prizore razdejanja je ujela tudi naša kamera. Na cesti nekaj kilometrov pred Jablanico po cesti še vedno teče voda, zaparkirala pa jo je težka gradbena mehanizacija, ki skuša odstraniti ved nasuti material. Potok, ki je povzročil to razdejanje, je prihrumel s hriba in porušil vse pred seboj.

Razdejanje v Jablanici FOTO: POP TV icon-expand

Domačini, še vedno v šoku, ne morejo verjeti, kaj se je tukaj pred tremi dnevi dogajalo. "Človek, ki je držal otroka v naročju, se je dušil, a mu nisem mogel pomagati. Nekako mu je uspela z orodjem pomagati žena in so ga izvlekli. Grozno je bilo," opisuje prestresen prebivalec. "Nič vam ne morem povedati. Vidite, kakšno je. Ne moremo do vasi, tako moramo nositi stvari," je v solzah dejala druga domačinka. Enisa, ki danes čisti okoli hiše, je tiso noč ob ujmi ostala ujeta v hiši. Lačna in žejna. "Bila sem žejna in šele takrat spoznaš, kja pomeni voda. Mož je takrat delal v nočni izmeni, nisem vedela ali je živ ali mrtev. Nisem ga mogla priklicati, ni bilo signala, ni bilo komunikacije," pripoveduje.

Enisa med čiščenjem hiše. FOTO: POP TV icon-expand

Omer nam pokaže najbližje hiše, ki so še vedno zasute z blatom. Opisuje, kako je sosed reševal življenja otrok skozi okno. "Drži otroka, a midva mu nisva mogli pomagati. Vsi kričijo, on in žena. Potem je vzel otroke in skočil. Prišel je do naše hiše," pripoveduje, kako je torej družini nazadnje uspelo zbežati skozi okno.

Omer kaže, kako se sosed reševal družino skozi okno. FOTO: POP TV icon-expand

Pri drugih domačinih je uničilo celoten vozni park, pet avtomobilov, tri garaže. Zasulo je vhod v hišo, v njej je bilo meter in pol blata. Gmotna škoda je ogromna, pravi sogovornik, ki pa izpostavlja, da na srečo ni bilo žrtev, vsaj v njihovem naselju ne.

Zasuti mercedes. FOTO: POP TV icon-expand

Dostop prepovedan Ujma je najhuje prizadela sosednjo Donjo Jablanico. Do tja se ne da, zaradi varnosti vozila ustavljajo na nadzorni točki pred vasjo. Mimo spuščajo le reševalce in konvoje pomoči.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV





