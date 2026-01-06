Alarmantne razmere v BiH: reke podivjale, visoka snežna odeja

Gasilske enote so posredovale zaradi razlitja podzemne in meteorne vode v več mostarskih naseljih, medtem ko je bil v naselju Cim zabeležen nov zemeljski plaz, zaradi katerega je od sveta odrezanih osem hiš. Poplavilo je tudi vas Malo Polje.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell

Poplave v BiH Bobo Pixsell



















Štab civilne zaščite Hercegovsko-neretvanske županije s sedežem v Mostarju je opozoril na nevarnosti, ki bi jih lahko prinesle močne padavine, ki se pričakujejo v naslednjih dveh dneh, poroča Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po meteoroloških napovedih se lokalno pričakuje več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči nenadne poplave, razlitje rek in nove zemeljske plazove. Tolikšna količina padavin je bila zabeležena jeseni 2024, ko so poplave vzele 27 smrtnih žrtev.

Del BiH pobelila debela snežna odeja

Včeraj pa je okoli 45.000 gospodinjstev v Bosni in Hercegovini zaradi obilnega sneženja ostalo brez električne energije. V BiH so najtežje razmere v tuzelskem kantonu, kjer je po podatkih podjetja Elektroprivreda BiH brez električne energije včeraj ostalo več kot 29.000 odjemalcev. V zeniško-dobojskem kantonu je brez elektrike več kot 15.000 gospodinjstev, do prekinitev oskrbe pa prihaja tudi v drugih kantonih.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell









