Tujina

Alarmantne razmere v BiH: reke podivjale, visoka snežna odeja

Sarajevo , 06. 01. 2026 10.12 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.K.
Poplave v BiH

Na območju Hercegovine beležijo izredne razmere. Voda dre po ulicah, poplavljene so hiše in naselja, reke se razlivajo, sprožili pa so se številni zemeljski plazovi. Slaba novica je tudi vremenska napoved, ki kaže na še močnejše padavine. Oblasti opozarjajo na alarmantne razmere, ki lahko ogrožajo življenje.

Gasilske enote so posredovale zaradi razlitja podzemne in meteorne vode v več mostarskih naseljih, medtem ko je bil v naselju Cim zabeležen nov zemeljski plaz, zaradi katerega je od sveta odrezanih osem hiš. Poplavilo je tudi vas Malo Polje.

Štab civilne zaščite Hercegovsko-neretvanske županije s sedežem v Mostarju je opozoril na nevarnosti, ki bi jih lahko prinesle močne padavine, ki se pričakujejo v naslednjih dveh dneh, poroča Net.hr.

Po meteoroloških napovedih se lokalno pričakuje več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči nenadne poplave, razlitje rek in nove zemeljske plazove. Tolikšna količina padavin je bila zabeležena jeseni 2024, ko so poplave vzele 27 smrtnih žrtev.

Del BiH pobelila debela snežna odeja

Včeraj pa je okoli 45.000 gospodinjstev v Bosni in Hercegovini zaradi obilnega sneženja ostalo brez električne energije.  V BiH so najtežje razmere v tuzelskem kantonu, kjer je po podatkih podjetja Elektroprivreda BiH brez električne energije včeraj ostalo več kot 29.000 odjemalcev. V zeniško-dobojskem kantonu je brez elektrike več kot 15.000 gospodinjstev, do prekinitev oskrbe pa prihaja tudi v drugih kantonih.

Sneg povzroča težave tudi v Sarajevu, lokalni mediji poročajo o številnih težavah pri vzdrževanju cest in pločnikov v prestolnici, zjutraj pa je zaradi padca drevesa umrla ženska, ki je v nesreči utrpela hude poškodbe glave.

