Biki na Slovaškem popadali s tovornjaka in zavzeli prometno cesto
Nenavadne, celo bizarne razmere so zavladale v slovaškem mestu Prešov. Med vožnjo po regionalni cesti je s poljskega tovornjaka padlo več bikov, ki so po prvotnem šoku začeli tekati po prometni cesti. Ko so prišli policisti in jih skušali ustaviti, pa je nastala še večja zmeda. Kako poltonske živali sploh padejo s tovornjaka?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.