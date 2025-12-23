Biki na Slovaškem popadali s tovornjaka in zavzeli prometno cesto

Nenavadne, celo bizarne razmere so zavladale v slovaškem mestu Prešov. Med vožnjo po regionalni cesti je s poljskega tovornjaka padlo več bikov, ki so po prvotnem šoku začeli tekati po prometni cesti. Ko so prišli policisti in jih skušali ustaviti, pa je nastala še večja zmeda. Kako poltonske živali sploh padejo s tovornjaka?