'Bil je čudovit dan, potem so ljudje začeli kričati in bežati'

Ameriške reševalne službe iščejo približno 15 ljudi, ki jih po nenadnih poplavah v Velikem kanjonu v Arizoni še pogrešajo oziroma z njimi niso uspeli vzpostaviti stika. Hudourniške poplave so območje Bright Angel Canyona in Phantom Rancha zajele v soboto okoli 14.30 po lokalnem času, je sporočila ameriška služba za nacionalne parke. Reševalci so doslej s helikopterji na varno prepeljali 62 ljudi, evakuacije pa se nadaljujejo. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. NPS je sprva iskal informacije o več kot 20 ljudeh, ki naj bi bili pogrešani, pozneje pa je oceno znižal na približno 15.

'Bil je čudovit dan, nato so ljudje začeli kričati'

Med ljudmi, ki so jih s helikopterjem rešili z dna Velikega kanjona, je bila tudi 41-letna Nikki Baggs. Na izlet se je odpravila z dvema prijateljicama. "Vse skupaj je bilo grozljivo," je povedala za BBC. Trojica je ravno odložila svoje stvari v koči v Phantom Ranchu, odmaknjenem prenočišču na dnu Velikega kanjona, nato pa so se odločile, da bodo izkoristile lepo vreme in se odpravile ven. Nič ni kazalo na to, kar bo sledilo. "Bil je čudovit dan, potem pa so ljudje kričali in bežali," je povedala Baggs. V zelo kratkem času je območje zajela voda. Bežale na višje ležeče območje, toda niti tam niso bile varne. Nadzorniki parka so jim zaklicali, naj ponovno bežijo in se umaknejo še višje, na drugo skalno polico. Tam so skupaj z drugimi ljudmi čakale več ur. Šele okoli 21.30 po lokalnem času so jih evakuirali.

Razmere so se hitro spremenile. FOTO: AP