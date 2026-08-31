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'Bil je čudovit dan, potem so ljudje začeli kričati in bežati'

Phoenix, 31. 08. 2026 07.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
poplave veliki kanjon

Silovite hudourniške poplave so zajele dele ameriškega Velikega kanjona. Oblasti pogrešajo oziroma še niso uspele vzpostaviti stika s približno 15 ljudmi, 62 pa so jih s helikopterji že prepeljali na varno. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. "Bilo je grozljivo. Bil je čudovit dan, potem pa so ljudje nenadoma začeli kričati in bežati," je dramatične trenutke opisala ena od pohodnic. Poplave so odnesle tudi mostove, nevarnosti pa še ni konec – za nedeljo in ponedeljek so napovedane nove nevihte in obilne padavine.

Ameriške reševalne službe iščejo približno 15 ljudi, ki jih po nenadnih poplavah v Velikem kanjonu v Arizoni še pogrešajo oziroma z njimi niso uspeli vzpostaviti stika.

Hudourniške poplave so območje Bright Angel Canyona in Phantom Rancha zajele v soboto okoli 14.30 po lokalnem času, je sporočila ameriška služba za nacionalne parke.

Reševalci so doslej s helikopterji na varno prepeljali 62 ljudi, evakuacije pa se nadaljujejo. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.

NPS je sprva iskal informacije o več kot 20 ljudeh, ki naj bi bili pogrešani, pozneje pa je oceno znižal na približno 15.

'Bil je čudovit dan, nato so ljudje začeli kričati'

Med ljudmi, ki so jih s helikopterjem rešili z dna Velikega kanjona, je bila tudi 41-letna Nikki Baggs. Na izlet se je odpravila z dvema prijateljicama.

"Vse skupaj je bilo grozljivo," je povedala za BBC. Trojica je ravno odložila svoje stvari v koči v Phantom Ranchu, odmaknjenem prenočišču na dnu Velikega kanjona, nato pa so se odločile, da bodo izkoristile lepo vreme in se odpravile ven.

Nič ni kazalo na to, kar bo sledilo. "Bil je čudovit dan, potem pa so ljudje kričali in bežali," je povedala Baggs.

V zelo kratkem času je območje zajela voda. Bežale na višje ležeče območje, toda niti tam niso bile varne. Nadzorniki parka so jim zaklicali, naj ponovno bežijo in se umaknejo še višje, na drugo skalno polico. Tam so skupaj z drugimi ljudmi čakale več ur. Šele okoli 21.30 po lokalnem času so jih evakuirali.

Razmere so se hitro spremenile.
Razmere so se hitro spremenile.
FOTO: AP

Poplave so na nekaterih območjih povzročile veliko škodo. Baggs je povedala, da so z višje ležečega območja opazovale, kako je voda odnašala mostove. Tudi NPS je objavil posnetke posledic in opozoril, da so bili nekateri mostovi za pešce uničeni.

Poti na prizadetem območju so zaprli. Nevarnosti pa še ni konec, napovedane so nove nevihte in obilne padavine. 

Veliki kanjon je eden najbolj obiskanih ameriških narodnih parkov. Vsako leto ga obišče približno pet milijonov ljudi, Bright Angel Trail pa velja za najbolj priljubljeno pohodniško pot v parku.

veliki kanjon poplave

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