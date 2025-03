Bil je tako blizu smrti, da so papežu skoraj prekinili zdravljenje

Papež Frančišek je bil med zdravljenjem zaradi obojestranske pljučnice tako blizu smrti, da so bili zdravniki postavljeni pred prelomno odločitev - naj prekinejo zdravljenje in pustijo, da papež odpotuje v kraljestvo večnosti ali naj se borijo do zadnjega izdihljaja?

Med pettedenskim zdravljenjem v bolnišnici zaradi obojestranske pljučnice je 88-letni papež utrpel štiri dihalne stiske, najbolj kritična je nastopila 28. februarja, ko je vdihnil tudi lastno bruhanje. "Vsi smo se zavedali, da se je situacija še dodatno poslabšala ter da obstaja možnost, da ne bo preživel," je za Corriere della Sera dejal splošni kirurg v bolnišnici Gemelli Sergio Alfieri.