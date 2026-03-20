Bila je v formi, zdrava in močna. Bolezen jo je vzela v enem dnevu

Izbruh meningitisa v okrožju Kent še ni omejen, zbolelo je še sedem oseb, skupno število primerov pa se je tako povzpelo na 27. Vse povezujejo s klubom Chemistry v Canterburyju, zato zdaj minister za zdravje Wes Streeting vse, ki so se tam zadrževali kadarkoli med 5. in 15. marcem, poziva, naj se cepijo in še naprej jemljejo antibiotike.

Seznam upravičencev do brezplačnega cepljenja so tako močno razširili, Univerza v Kentu je sporočila, da so na njem po novem vsi njeni študenti. Tako so se že včeraj pred cepilnim centrom vrstile dolge vrste čakajočih, do večera so cepili 1600 oseb, sto pa so jih zavrnili, saj jih ne bi uspeli obravnavati do 17. ure, ko so zdravstveni delavci zaključili delo, poroča BBC.

"Z razširitvijo programa cepljenja na vse, ki so jim bili ponujeni preventivni antibiotiki, delamo pomemben dodaten korak za zaščito tistih, ki so bili najverjetneje izpostavljeni. Sporočilo je preprosto: če ste prejeli antibiotik, ste upravičeni tudi do cepljenja," je pojasnila izvršna direktorica britanske Agencije za zdravstveno varnost Susan Hopkins.

Medtem še vedno ne znajo pojasniti, zakaj se bolezen širi tako hitro. Profesor Robin May z Agencije za zdravstveno varnost je za BBC izluščil dva možna scenarija: ali je izbruh povezan z vedenjskimi vzorci v ogroženi skupini ali pa je bakterija razvila sposobnost hitrega širjenja.