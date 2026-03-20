Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bila je v formi, zdrava in močna. Bolezen jo je vzela v enem dnevu

Canterbury, 20. 03. 2026 08.33 pred 32 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D.L.
Mladi v vrsti za cepljenje

V Kentu, kjer beležijo nepojasnjen izbruh meningitisa, so močno razširili seznam upravičencev do brezplačnega cepljenja. Pred cepilnimi centri so se tako že v četrtek vile nepregledne kolone čakajočih, a vsi niso prišli na vrsto. Oglasila se je tudi družina 18-letnice, ki je boj z boleznijo izgubila.

Izbruh meningitisa v okrožju Kent še ni omejen, zbolelo je še sedem oseb, skupno število primerov pa se je tako povzpelo na 27. Vse povezujejo s klubom Chemistry v Canterburyju, zato zdaj minister za zdravje Wes Streeting vse, ki so se tam zadrževali kadarkoli med 5. in 15. marcem, poziva, naj se cepijo in še naprej jemljejo antibiotike.

Klub Chemistry, kjer naj bi se začel izbruh meningitisa
Klub Chemistry, kjer naj bi se začel izbruh meningitisa
FOTO: Profimedia

Seznam upravičencev do brezplačnega cepljenja so tako močno razširili, Univerza v Kentu je sporočila, da so na njem po novem vsi njeni študenti. Tako so se že včeraj pred cepilnim centrom vrstile dolge vrste čakajočih, do večera so cepili 1600 oseb, sto pa so jih zavrnili, saj jih ne bi uspeli obravnavati do 17. ure, ko so zdravstveni delavci zaključili delo, poroča BBC.

"Z razširitvijo programa cepljenja na vse, ki so jim bili ponujeni preventivni antibiotiki, delamo pomemben dodaten korak za zaščito tistih, ki so bili najverjetneje izpostavljeni. Sporočilo je preprosto: če ste prejeli antibiotik, ste upravičeni tudi do cepljenja," je pojasnila izvršna direktorica britanske Agencije za zdravstveno varnost Susan Hopkins.

Medtem še vedno ne znajo pojasniti, zakaj se bolezen širi tako hitro. Profesor Robin May z Agencije za zdravstveno varnost je za BBC izluščil dva možna scenarija: ali je izbruh povezan z vedenjskimi vzorci v ogroženi skupini ali pa je bakterija razvila sposobnost hitrega širjenja.

Mladi v vrsti za cepljenje
Mladi v vrsti za cepljenje
FOTO: Profimedia

Oglasila pa se je tudi družina 18-letne dijakinje Juliette Kenny, ene od dveh smrtnih žrtev izbruha. Umrla je v soboto, le dan potem, ko je razvila prve simptome bolezni, je povedal njen oče Michael Kenny. Dejal je, da je bila njegova hči "v formi, zdrava in močna" in da je vsega dva dni pred smrtjo opravila praktični preizkus znanja za športno vzgojo na najvišji ravni, poroča Guardian.

Juliette je v petek zgodaj zjutraj začela bruhati, ko so se ji pojavili še značilni madeži na licih, so jo starši odpeljali k zdravniku, kjer so ji dali antibiotik in jo z rešilcem odpeljali na urgenco. 12 ur pozneje je bila mrtva.

Kenny je še dejal, da nobena družina ne bi smela izkusiti takšne bolečine, ki bi se ji lahko izognili. Zato je državo pozval, naj naredi več za zaščito mladih, predvsem z večjim dostopom do cepljenja.

meningitis izbruh kent

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
20. 03. 2026 10.53
ko pride tretji svet in te prevzame
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
20. 03. 2026 10.42
Samo da se cepi, ker se med covidom NISO DOVOLJ in uspelo jih bodo pa sedaj.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
20. 03. 2026 10.42
Samo da se cepi, ker se med covidom NISO DOVOLJ in uspelo jih bodo pa sedaj.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573