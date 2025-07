Bilanca splitske apokalipse: 500 klicev na pomoč, park Marjan neprepoznaven

Hrvaški center za nujne primere je po hudem neurju, ki je v torek prizadelo Split in okolico, prejel približno 500 klicev občanov na pomoč. " Najpogosteje so prosili za pomoč pri odstranjevanju polomljenih vej, ki so padle na vozila ali na tla in povzročile prometne zastoje, in črpanju poplavne vode iz kletnih prostorov, " je po poročanju Net.hr povedal vodja splitskega regionalnega urada civilne zaščite Srđan Kuščević .

Gasilci so zabeležili več kot 300 tehničnih intervencij. Danes nadaljujejo s čiščenjem območja. Približno 30 gasilcev odstranjuje polomljene veje dreves, ki so padle na vozila ali tla, odstranjujejo pa tudi pločevino, ki je v včerajšnjem neurju padla z zgradb, so povedali v gasilskem centru županije Split.

Materialno škodo še ocenjujejo, do sedaj je bila prijavljena škoda na 330 vozilih. Prebivalci pa so poročali tudi o prevrnjenem žerjavu v Splitu in v razkladalnem objektu v pristanišču Vranjic, pa tudi o škodi, ki je nastala na strojih, in odvezanem trajektu, ki je potopil turistično ladjico.