Po tragediji na nogometnem stadionu v Indoneziji, v kateri je umrlo 125 ljudi, je trener Areme Malanga poročal o šokantnih slikah v garderobi. "Igralci so uničeni," je po poročanju New York Timesa dejal Javier Roca: "Bili so priče prvi smrti v garderobi. Nato drugi, tretji, četrti." Disciplinska komisija indonezijske nogometne zveze (PSSI) je dvema uradnikoma domačega kluba Arema izrekla dosmrtno prepoved delovanja. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da se bodo na vseh tekmah ta teden z minuto molka poklonili žrtvam stadiona Kanjuruhan.

"Abdul Haris kot višji organizator tekme in Suko Sutrisno, ki je bil koordinator za varnost na tekmi, imata dosmrtno prepoved opravljanja nogometnih dejavnosti," je dejal Erwin Tobing, član disciplinske komisije zveze. Poleg tega klub Arema ne bo smel več gostiti nobene tekme do konca sezone, plačati pa bo moral tudi kazen v višini 250 milijonov rupij (16.600 evrov), poročilo PSSI navajajo tuji mediji.

Čilski trener Areme Roca je na žalni slovesnosti vodil nogometaše in druge uradne osebe kluba, ki so se poklonili mrtvim. Oblečeni v črno se je ekipa zbrala pri kipu levje glave pred stadionom Kanjuruhan. Igralci so okoli kipa posuli cvetne liste vrtnic in skupaj molili. "Sem smo prišli kot ekipa in prosili za odpuščanje družin, ki jih je prizadela ta tragedija, tistih, ki so izgubili svoje ljubljene, ali tistih, ki se še vedno zdravijo v bolnišnici," je dejal Roca. "Ko sem se vrnil v garderobo, je v njej že vladal kaos," se je tragičnih dogodkov spominjal Roca: "Veliko ljudi je imelo težave z dihanjem. Navijač je umrl na rokah igralca." Nekatere žrtve, ki so jih videli, so bili otroci, ki niso mogli dihati, dogodke opisuje Roca.

Trener sam je šele po novinarski konferenci ugotovil, da je nekaj zelo narobe, ko so ga zaradi solzivca bolele oči in grlo. V garderobi je nato zgroženo opazoval, kot pravi, kako so hudo poškodovane navijače odpeljali na zdravljenje, poskušali pa so jim pomagati tudi igralci. V stampedu umrlo najmanj 125 ljudi