Skesani Bill Gates: Obžalujem vsako minuto, ki sem jo preživel z Epsteinom

Gates je v intervjuju za 9News Australia zanikal, da je storil karkoli narobe. Priznal je, da je bil z Epsteinom večkrat na večerji, a nikoli na njegovem otoku, kjer naj bi Epstein spolno izkoriščal mlada dekleta. Gates, sicer eden najbogatejših ljudi na svetu, je zavrgel tudi informacije, da naj bi imel spolno prenosljivo bolezen.
Julija 2013 je Epstein namreč napisal dve elektronski sporočili, ki pa sta bili poslani nazaj na njegov elektronski naslov, brez ostalih prejemnikov in podpisov. V enem sporočilu je napisana odstopna izjava s Fundacije Billa in Melinde Gates ter očitek, da je moral Gatesu priskrbeti zdravila, "da bi se spopadel s posledicami spolnih odnosov z ruskimi dekleti."
V drugem mailu, ki se začne z "Dragi Bill", pa je Epstein kritičen, ker naj bi Bill prekinil njuno prijateljstvo in skušal prikriti spolno prenosljivo bolezen, tudi svoji takratni ženi Melindi.
"Očitno je Jeffrey sam napisal e-pošto, ki nikoli ni bila poslana in je lažna. Ne vem, kaj je takrat mislil," je dejal Gates in priznal, da obžaluje poznanstvo z Epsteinom.
Epstein - vezni člen do bogatašev
Že pred intervjujem je sicer navedbe komentiral tiskovni predstavnik Billa Gatesa, ki je dejal, da dokumenti dokazujejo, kako daleč je bil pripravljen iti Epstein, da bi Gatesa ujel v past. Sam Epstein pa naj bi si želel, da bi se z Gatesom več družila.
Po navedbah Gatesa sta se z Epsteinom sicer prvič srečala leta 2011, to je tri leta po tem, ko je Epstein že bil obsojen zaradi napeljevanja mladoletnic k spolnim odnosom. Gates je bil takrat prepričan, da ga lahko Epstein predstavi bogatašem, ki bi nato lahko donirali njegovi fundaciji. Ta se zavzema predvsem za izboljšanje zdravja, lajšanje revščine in za enakost spolov.
Spomini na težke čase
Spregovorila je tudi Melinda, nekdanja žena Billa Gatesa. Dejala je, da bi morali vsi, ki so omenjeni v dokumentih, pojasniti povezave z Epsteinom, tudi njen nekdanji mož, s katerim sta se ločila leta 2021.
V intervjuju za NPR je priznala, da so ji informacije iz zadnjega paketa gradiva o Epsteinu obudile spomine na "zelo boleče čase" v zakonu. Prav povezave njenega takratnega moža z Epsteinom pa da so bile eden od več razlogov, da je vložila zahtevo za ločitev.
