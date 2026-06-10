Bill Gates na zaslišanju zaradi povezav z Epsteinom

Pozneje naj bi objavili tudi prepis pričanja. Tiskovni predstavnik Billa Gatesa je v izjavi za Guardian pred njegovim nastopom dejal, da Gates "pozdravlja priložnost, da nastopi pred odborom" ter dodal, da se "čeprav ni bil nikoli priča Epsteinovim nezakonitim dejanjem niti pri njih ni sodeloval, veseli možnosti, da odgovori na vsa vprašanja odbora in tako podpre njegovo pomembno delo".

Bill Gates FOTO: Profimedia

Odbor, ki mu predseduje James Comer, je Gatesov nastop zahteval marca, potem ko je ministrstvo za pravosodje v začetku letošnjega leta objavilo milijone dokumentov, povezanih z Epsteinom. V datotekah je bilo veliko Gatesa, pa tudi več njegovih fotografij in zapisov, ki kažejo, da se je z Epsteinom srečal ob številnih priložnostih. Gates sicer ni bil obtožen nobenega prekrška v povezavi z Epsteinom in je večkrat zanikal, da bi vedel za Epsteinova kazniva dejanja. Objavljeni zapisi vključujejo tudi korespondenco med Epsteinom in nekaterimi Gatesovimi nekdanjimi svetovalci ter osebjem pri Gatesovi fundaciji. V izjavi po objavi datotek je fundacija sporočila, da je seznanjena z e-poštnimi sporočili ter da je na podlagi Epsteinovih trditev, da bi lahko mobiliziral znatna filantropska sredstva za globalno zdravje in razvoj, nekaj zaposlenih v fundaciji komuniciralo z Epsteinom, da bi zagotovili to potencialno financiranje.

Izrazil obžalovanje: 'To je bila napaka'

V zadnjih letih je Gates javno izrazil obžalovanje zaradi svoje pretekle povezave z Epsteinom. V intervjuju lani je dejal, da se je z Epsteinom večkrat srečal, da bi se pogovarjala o filantropiji, vendar je dejal, da je bilo "neumno", da je preživel kakršen koli čas z obsojenim spolnim prestopnikom. "Da, mislim, da sem bil precej neumen," je dejal Gates. "Mislil sem, da mi bo to pomagalo pri globalni zdravstveni filantropiji, v resnici pa mi tega ni uspelo in to je bila preprosto velika napaka." V začetku letošnjega leta je Wall Street Journal poročal, da se je Gates na februarskem sestanku mestne hiše opravičil zaposlenim v fundaciji Gates. Gates je v preteklosti povedal, da se je z Epsteinom prvič srečal leta 2011, nekaj let po tem, ko je Epstein priznal krivdo za nagovarjanje mladoletne osebe k prostituciji na Floridi. Rekel je, da se je zavedal tega, kar je opisal kot "18-mesečno zadevo", vendar je priznal, da ni ustrezno preveril Epsteinove preteklosti.