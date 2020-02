Bill Gates prvi kupec inovativne superjahte, ki jo bo poganjal vodik

Superjahta Aqua je dolga 112 metrov in ponuja največji možni luksuz. To vključuje ogromen bazen, spa, telovadnico, VIP prostore, na njej pa bo seveda lahko pristal tudi helikopter. Plovilo bo lahko sprejelo 14 gostov in 31 članov posadke.

Kot je poročal Sunday Telegraph, ki je razkril ime prvega kupca, bo plovilo na voljo šele leta 2024. Jahta bo lahko dosegla najvišjo hitrost 20 kilometrov na uro, prevozila pa bo lahko okoli 7000 kilometrov (npr. pot med Londonom in New Yorkom), preden bo treba znova napolniti rezervoarje z gorivom.

Gates je že v preteklosti pokazal veliko zanimanja za alternativna goriva in novo tehnologijo, ki bi se lahko soočila z emisijami iz industrije in prometa. Že pred časom se je zavzel, da bo večino svojega premoženja vložil v inovacije in pomoč družbi, in sicer preko svoje fundacije, ki si jo deli s svojo ženo Melindo. Pretekli teden sta zakonca med drugim donirala 100 milijonov dolarjev (91 milijonov evrov) za pomoč v boju proti koronavirusu.