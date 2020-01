Najhuje je v mestu Sivrice v provinci Elazig, kjer se je zrušilo več stavb, ljudje so v paniki hiteli na prosto. Tresenje tal so čutili tudi v Siriji, Libanonu in Iranu.

Tresenje tal se sicer nadaljuje, zabeležili naj bi kar 60 popotresnih sunkov.

Na delu je več kot 400 reševalcev, oblasti se trudijo oskrbeti ranjene. Na območje so pripeljali tudi veliko postelj, odej in šotorov. Več stavb je namreč poškodovanih, zato ni varno, da bi se ljudje vrnili na svoje domove, prav tako se zaradi popotresnih sunkov bojijo, da bi se zrušila še kakšna stavba.

"Bilo je strašljivo, kar naenkrat je začelo padati pohištvo," je medijem povedala Melahat Can.

Prizadeta regija je okoli 550 kilometrov oddaljena od prestolnice Ankare in je redko poseljena. Oblasti so z informacijami zelo skope - tudi same naj bi imele težave s pridobivanjem informacij, predvsem iz samotnih vasi, zato pričakujejo, da se bo število žrtev še povečalo.