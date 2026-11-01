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Binance pokril 90 odstotkov izgub po hekerskem vdoru

Washington, 01. 11. 2026 10.01 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Binance

Kripto platforma Binance je sporočila, da je s sredstvi podjetja uspela zagotoviti nadomestila za 90 odstotkov od 6,3 milijarde dolarjev (okoli 5,6 milijarde evrov) ukradenih sredstev. Medtem so pri kriptoborzi omogočili prvo fazo izplačil, ki so jih omejili po hekerskem napadu.

"Naša zaveza ostaja nespremenjena: Binance bo v celoti pokril finančne posledice ukradenih sredstev v tem incidentu," je podjetje sporočilo na družbenem omrežju X.

Binance, največja svetovna borza kriptovalut po dnevnem obsegu trgovanja, je pojasnil, da je kupil žetone za kritje 90 odstotkov ukradenih sredstev, da pa je preostalih 10 odstotkov žetonov manj likvidnih, zaradi česar bodo potrebovali več časa za pridobitev potrebnih količin. Kot so še pojasnili, so za kritje izgub zaradi hekerskega napada rezervirali več kot 6,34 milijarde dolarjev (5,66 milijarde evrov) iz lastnih sredstev.

Iz varnostnih razlogov so pri platformi po napadu blokirali izplačila. V skladu z napovedmi pa so danes omogočili prvo fazo izplačil, in sicer za omrežje bitcoin. Postopoma bodo izplačila omogočili tudi za druga omrežja.

Za napadom Severna Koreja?

Za napadom naj bi po dosedanjih ugotovitvah stala Severna Koreja, to je potrdila tudi ameriška zvezna policija FBI v soboto. Po ugotovitvah FBI je napad zakrivila severnokorejska skupina TraderTraitor, ki naj bi lani s platforme Bybit ukradla za 1,5 milijarde dolarjev (1,34 milijarde evrov) sredstev. Člani hekerske skupine naj bi sredstva pretvorili v kriptovaluto ethereum. Pričakujejo, da bodo premoženje potem še dodatno oprali s pretvorbo prek sistemov decentraliziranih finančnih storitev in takojšnje zamenjave.

Vrednosti večjih kriptovalut so se po novici o domnevno največjem hekerskem napadu doslej znižale. Tako sta bitcoin in ethereum izgubila okoli pet oz. šest odstotkov vrednosti. Vrednost kriptovalute BNB, ki je del Binancea, pa je padla za skoraj deset odstotkov.

Napad na platformo se je sicer zgodil v času, ko mnogi opazovalci izražajo zaskrbljenost, da bi lahko nenehno rastoče zmogljivosti modelov umetne inteligence ogrozile kriptografijo in varnostne protokole informacijske tehnologije.

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KOMENTARJI1

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kekyooo
01. 11. 2026 10.19
in tudi ostalih 10% bodo pokrili pravijo.. bomo videli. zaenkrat so dobro speljali zadevo glede na to da gre za največjo krajo v zgodovini
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