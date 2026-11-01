Binance pokril 90 odstotkov izgub po hekerskem vdoru

"Naša zaveza ostaja nespremenjena: Binance bo v celoti pokril finančne posledice ukradenih sredstev v tem incidentu," je podjetje sporočilo na družbenem omrežju X.

Binance, največja svetovna borza kriptovalut po dnevnem obsegu trgovanja, je pojasnil, da je kupil žetone za kritje 90 odstotkov ukradenih sredstev, da pa je preostalih 10 odstotkov žetonov manj likvidnih, zaradi česar bodo potrebovali več časa za pridobitev potrebnih količin. Kot so še pojasnili, so za kritje izgub zaradi hekerskega napada rezervirali več kot 6,34 milijarde dolarjev (5,66 milijarde evrov) iz lastnih sredstev.

Iz varnostnih razlogov so pri platformi po napadu blokirali izplačila. V skladu z napovedmi pa so danes omogočili prvo fazo izplačil, in sicer za omrežje bitcoin. Postopoma bodo izplačila omogočili tudi za druga omrežja.