Razkrili podrobnosti zgodovinskega hekerskega napada

Podjetje Binance, ki upravlja največjo svetovno borzo kriptovalut, je sporočilo, da je šlo za resen in izjemno sofisticiran varnostni incident.

Po prvih ugotovitvah je šlo za večstopenjski napad z metodami socialnega inženiringa. Napadalci so stopili v stik z enim od Binanceovih inženirjev prek legitimne platforme za iskanje zaposlitve in ga povabili na navidezne zaposlitvene razgovore z lažnimi predstavniki podjetja.

Da bi si pridobili njegovo zaupanje, so uporabljali prepričljive profile na družbenih omrežjih z osebnimi fotografijami in drugimi verodostojnimi podatki. Med drugim razgovorom naj bi inženirja prepričali, da prenese datoteko, predstavljeno kot del zaposlitvene naloge. V resnici je šlo za zlonamerno programsko opremo, ki je vsebovala tehnike za izogibanje varnostnim sistemom.

Napadalci so nato prek okuženega računalnika in kompromitiranega internega orodja umetne inteligence pridobili dostop še do računalnikov dveh drugih inženirjev ter nadaljevali napad.