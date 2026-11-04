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Razkrili podrobnosti zgodovinskega hekerskega napada

London , 04. 11. 2026 08.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Binance

Kriminalci, ki so iz kriptoborze Binance ukradli za približno 5,4 milijarde evrov kriptosredstev, so po navedbah podjetja do sistemov prišli s pomočjo lažnih zaposlitvenih razgovorov in kompromitiranega internega orodja umetne inteligence.

Podjetje Binance, ki upravlja največjo svetovno borzo kriptovalut, je sporočilo, da je šlo za resen in izjemno sofisticiran varnostni incident.

Kako so izvedli napad?

Po prvih ugotovitvah je šlo za večstopenjski napad z metodami socialnega inženiringa. Napadalci so stopili v stik z enim od Binanceovih inženirjev prek legitimne platforme za iskanje zaposlitve in ga povabili na navidezne zaposlitvene razgovore z lažnimi predstavniki podjetja.

Da bi si pridobili njegovo zaupanje, so uporabljali prepričljive profile na družbenih omrežjih z osebnimi fotografijami in drugimi verodostojnimi podatki. Med drugim razgovorom naj bi inženirja prepričali, da prenese datoteko, predstavljeno kot del zaposlitvene naloge. V resnici je šlo za zlonamerno programsko opremo, ki je vsebovala tehnike za izogibanje varnostnim sistemom.

Napadalci so nato prek okuženega računalnika in kompromitiranega internega orodja umetne inteligence pridobili dostop še do računalnikov dveh drugih inženirjev ter nadaljevali napad.

Binance
Binance
FOTO: Profimedia

Po vdoru je Binance začasno ustavil dvige sredstev za uporabnike po vsem svetu, kar je pomenilo, da uporabniki nekaj časa niso mogli dvigniti svojih kriptovalut. Ko je bila storitev ponovno vzpostavljena, so uporabniki z borze umaknili za več milijard evrov sredstev. Podjetje zagotavlja, da je zagotovilo več kot dovolj rezerv za pokritje celotne škode in da je bilo do sobote obnovljenih približno 98 odstotkov prizadetih žetonov.

Ameriški preiskovalni organi sodelujejo pri sledenju ukradenim sredstvom. Po njihovem mnenju napad nosi značilnosti operacij, ki jih v preteklosti povezujejo s Severno Korejo. Pjongjang je obtožbe v torek zavrnil. Kim Jo Džong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je trditve označila za še en zlonameren poskus ZDA, da bi škodovale podobi Severne Koreje.

Kot možni izvajalec napada se omenja tudi skupina Lazarus oziroma TraderTraitor, ki jo zahodne obveščevalne službe že dlje časa povezujejo s severnokorejskimi kibernetskimi operacijami. Skupina je bila pred tem osumljena tudi vdora v borzo Bybit, pri katerem so leta 2025 ukradli približno 1,3 milijarde evrov.

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