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Bioheker ima neozdravljivo bolezen: Moj želodec razkraja samega sebe

New York, 06. 07. 2026 18.35 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U.Z.
Bryan Johnson

45-letni Bryan Johnson, znan po tem, da porablja milijone za to, da bi znižal svojo biološko starost, je sporočil, da ima neozdravljivo bolezen. Diagnosticirali so mu avtoimunsko bolezen, pri kateri njegov želodec – kot je dejal – "razjeda samega sebe".

Ameriški bioheker in podjetnik Bryan Johnson, ki je znan po tem, da vsako leto porabi približno dva milijona dolarjev za programe podaljševanja življenja, je razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali avtoimunski gastritis (AIG) – kronično bolezen, pri kateri imunski sistem napada želodčno sluznico.

"Moj želodec razjeda samega sebe," je opisal stanje po poročanju New York Posta.

48-letnik je, zvest svojemu biohekerskemu pristopu, zapisal, da bo poskusil rešiti to težavo – bolezen, ki naj bi prizadela približno dva do pet odstotkov svetovnega prebivalstva.

Po njegovih besedah je bolezen dolgo potekala skoraj brez opaznih simptomov. Šele podrobne preiskave so pokazale pomanjkanje železa, povišana protitelesa proti celicam želodčne sluznice in spremembe na biopsiji želodca, značilne za avtoimunski gastritis.

Bryan Johnson naj bi za svoj program pomlajevanja vsako leto namenil okoli dva milijona dolarjev. Med drugim trdi, da se je znebil mikroplastike v modih, ohranil nočne erekcije, primerljive s tistimi pri najstnikih, in ustavil izpadanje las.
Bryan Johnson naj bi za svoj program pomlajevanja vsako leto namenil okoli dva milijona dolarjev. Med drugim trdi, da se je znebil mikroplastike v modih, ohranil nočne erekcije, primerljive s tistimi pri najstnikih, in ustavil izpadanje las.
FOTO: Profimedia

Pojasnil je, da so mu že pri 21 letih odkrili hipotiroidizem (premalo delujočo ščitnico). Danes meni, da sta bili težavi s ščitnico in dolgotrajno nizka raven železa povezani z razvojem avtoimunskega gastritisa, vendar tega takrat niso prepoznali.

Johnsonov primer ni neobičajen, saj bolniki z AIG običajno ne kažejo izrazitih simptomov; med možne simptome sicer spadajo bolečine v trebuhu, pomanjkanje železa, izguba apetita, slabost ali nepojasnjena izguba telesne teže.

Avtoimunski gastritis lahko poleg pomanjkanja železa povzroči tudi pomanjkanje vitamina B12, slabokrvnost in dolgoročno poveča tveganje za razvoj raka želodca, zato bolnike običajno redno spremljajo.

Kljub jemanju dodatkov železa je bila raven feritina pri njem pod normalno, kar je sprožilo vrsto zdravniških preiskav, s katerimi so ugotovili vzrok in pojasnili, zakaj mu je "železo nenehno izginjalo".

Ker kolonoskopija ni pokazala nepravilnosti, je njegova zdravniška ekipa opravila še gastroskopijo ter dodatne krvne preiskave. Odločilne so bile biopsije želodčne sluznice, ki so pokazale zgodnjo oslabitev želodčne sluznice – značilen zgodnji znak avtoimunskega gastritisa.

Čeprav za AIG trenutno ni zdravila, Johnson pravi, da se s tem ne namerava sprijazniti. S svojo zdravniško ekipo želi preizkušati nove pristope, spremljati biomarkerje in raziskovati eksperimentalne možnosti zdravljenja v upanju, da bi nekoč bolezen uspeli ustaviti ali celo obrniti njen potek.

Standardna medicina se trenutno osredotoča predvsem na nadomeščanje vitamina B12 in železa ter spremljanje morebitnih zapletov, še poroča NYP.

Razlagalnik

Feritin je beljakovina v celicah, ki shranjuje železo v varni obliki, da ga telo lahko uporabi, ko ga potrebuje. Raven feritina v krvi je eden najbolj zanesljivih kazalnikov zalog železa v telesu. Če je raven feritina nizka, to pomeni, da so telesne zaloge železa izčrpane, kar lahko vodi do anemije, utrujenosti in drugih zdravstvenih težav, saj železo nujno potrebujemo za tvorbo hemoglobina, ki prenaša kisik po telesu.

Pri avtoimunskih boleznih imunski sistem, ki bi moral telo varovati pred zunanjimi grožnjami, kot so bakterije in virusi, pomotoma prepozna lastne zdrave celice ali tkiva kot tujke. Posledično imunski sistem napade te celice, kar povzroči kronično vnetje in postopno uničevanje prizadetih organov. V primeru avtoimunskega gastritisa imunski sistem napada celice želodčne sluznice, kar lahko ovira absorpcijo ključnih hranil, kot je vitamin B12.

Hipotiroidizem je stanje, pri katerem ščitnica ne proizvaja dovolj ščitničnih hormonov, ki so ključni za uravnavanje metabolizma oziroma presnove v telesu. Ker ščitnica deluje kot 'termostat' za hitrost delovanja celic, pomanjkanje teh hormonov upočasni telesne funkcije. Simptomi vključujejo utrujenost, pridobivanje telesne teže, občutljivost na mraz, suho kožo in težave s koncentracijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Bryan Johnson bioheker avtoimuna bolezen želodec avtoimunski gastritis

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06. 07. 2026 18.59
Od cepiv do avtoimunoh bolezni, cepiva poskodujejo dnk. Zato tako je.
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