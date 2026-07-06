Bioheker ima neozdravljivo bolezen: Moj želodec razkraja samega sebe

Ameriški bioheker in podjetnik Bryan Johnson, ki je znan po tem, da vsako leto porabi približno dva milijona dolarjev za programe podaljševanja življenja, je razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali avtoimunski gastritis (AIG) – kronično bolezen, pri kateri imunski sistem napada želodčno sluznico.

"Moj želodec razjeda samega sebe," je opisal stanje po poročanju New York Posta.

48-letnik je, zvest svojemu biohekerskemu pristopu, zapisal, da bo poskusil rešiti to težavo – bolezen, ki naj bi prizadela približno dva do pet odstotkov svetovnega prebivalstva.

Po njegovih besedah je bolezen dolgo potekala skoraj brez opaznih simptomov. Šele podrobne preiskave so pokazale pomanjkanje železa, povišana protitelesa proti celicam želodčne sluznice in spremembe na biopsiji želodca, značilne za avtoimunski gastritis.