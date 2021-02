BioNTech: Prva cepiva iz novega obrata v Marburgu naj bi razposlali aprila

Nemški proizvajalec cepiva proti covidu-19 BioNTech je sporočil, da je začel s proizvodnjo cepiva v novi tovarni v nemškem Marburgu, kar naj bi znatno povečalo oskrbo Evropske unije s cepivom. BioNTech načrtuje, da bodo v Marburgu v prvem letošnjem polletju proizvedli do 250 milijonov odmerkov, prve dobave pa so predvidene v začetku aprila.

"Prva cepiva, proizvedena v obratu v Marburgu, naj bi razposlali v začetku aprila," so sporočili iz BioNTecha. Kot so dodali, bo tovarna v zvezni deželi Hessen postala eden največjih proizvodnih obratov za mRNA v Evropi, in sicer naj bi, ko bo proizvodnja stekla v polnem obsegu, letno proizvedli do 750 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19.

icon-expand V tovarni, katere gradnjo so pospešile nemške oblasti, bodo v prvi fazi proizvajali mRNA, aktivno sestavino cepiva proti covidu-19. FOTO: AP

V tovarni, katere gradnjo so pospešile nemške oblasti, bodo v prvi fazi proizvajali mRNA, aktivno sestavino cepiva proti covidu-19, ki sta ga skupaj razvila BioNTech in ameriški farmacevtski gigant Pfizer. Ena serija mRNA zadostuje za izdelavo približno osmih milijonov odmerkov cepiva, so sporočili iz BioNTecha. Kot so pojasnili, proizvodni postopek spremlja več preverjanj kakovosti. Posamezne proizvodne korake mora zato odobriti Evropska agencija za zdravila (Ema). Ta bo preverjanje kakovosti izvedla ta ali prihodnji mesec. Nova tovarna v Hessnu je pomemben steber v prizadevanjih Biontecha in Pfizerja, da bi letos povečala globalno proizvodnjo cepiva na dve milijardi odmerkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Glavna tovarna za proizvodnjo tega cepiva je sicer Pfizerjeva tovarna v mestu Puurs v Belgiji. "S podjetjem Pfizer še naprej sodelujemo pri vrsti ukrepov za izpolnitev svetovnega povpraševanja" po tem cepivu, je sporočila družba. Da bi povečal proizvodnjo cepiv, je BioNTech tovarno v Marburgu lani kupil od švicarskega farmacevtskega giganta Novartis. Obdržal je tudi 300 zaposlenih, ki tam že delajo, poroča dpa.

BioNTech je sredi januarja sporočil, da bo zaradi potrebnih posodobitev v tovarni v Puursu zamujal s predvideno dobavo odmerkov cepiva v EU, kar je v EU sprožilo jezo in številne kritike. Vendar je BioNTech nato v začetku februarja sporočil, da bo izpolnil pogodbene obveznosti za prvo četrtletje, in se zavezal, da bo spomladi EU poslal do 75 milijonov dodatnih odmerkov cepiva. EU je s Pfizerjem in BioNTechom sklenila pogodbo o dobavi 600 milijonov odmerkov cepiva.