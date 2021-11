Nemški Mainz se na račun milijarde BioNTecha kopa v denarju

Kot so sporočili z nemškega mesta Mainz bo proizvajalec cepiva proti covid-19 BioNTech v mestni proračun do konca leta vplačal milijardo evrov davka. "To je senzacionalen razvoj dogodkov, saj bomo namesto načrtovanega minusa 36 milijonov evrov v blagajni beležili dobiček v vrednosti milijarde evrov," je z navdušenjem sporočil šef mestnih financ Günter Beck.

Kako bodo milijardno pogačo razdelili, so že določili. Načrtujejo odplačilo kratkoročnih kreditov, ki so jih najeli zaradi boja s koronavirusom in odkup nepremičnin, ki jih lokalna uprava sedaj najema. Prav tako pa načrtujejo gradnjo poslovnih con, v katere bi z ugodnimi pogoji pritegnili še druge vlagatelje in podjetja.

V prvih devetih mesecih pridelali 7,1 milijarde dobička

Da bo podjetje v mestni proračun vplačalo rekordno vsoto, je podjetje najavilo po objavi finančnega poročila za prve tri letošnje kvartale. Nemški farmacevtski koncern BioNTech je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril 3,2 milijarde evrov čistega dobička, v prvih devetih mesecih pa je pod črto ostalo 7,1 milijarde evrov plusa, je danes sporočilo podjetje. K temu je pomembno prispevalo cepivo proti covidu-19. Lani je v primerjalnih obdobjih BioNTech še ustvarjal izgubo, je poročala STA.

Skupni prihodki so v tretjem četrtletju dosegli 6,1 milijarde evrov, potem ko so pred letom dni znašali 67,5 milijona evrov, je objavil BioNTech na spletni strani. V prvih devetih mesecih letos so se dvignili na 13,4 milijarde evrov s 136,9 milijona evrov v primerljivem lanskem obdobju.

"Povečanje je v največji meri posledica hitrega povečanja dobav in prodaje cepiva proti covidu-19 po svetu," so zapisali v družbi.

Čisti dobiček je v trimesečju znašal 3,2 milijarde evrov, potem ko je v primerjalnem lanskem obdobju BioNTech pod črto ustvaril 210 milijonov evrov čiste izgube. V prvem letošnjem devetmesečju je pozitivni čisti izid dosegel 7,1 milijarde evrov, lani pa je šlo za negativne številke v višini 351,7 milijona evrov. BioNTech letos računa na prodajo okoli 2,5 milijarde doz cepiva proti covidu-19, s čimer naj bi prihodki dosegli med 16 in 17 milijard evrov.

Pfizer je prejšnji teden napovedal, da bo iz naslova prodaje cepiva proti covidu-19 letos vknjižil 36 milijard dolarjev (31,1 milijarde evrov) prihodkov.