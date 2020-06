BIRN: Srbija prikrivala podatke o številu umrlih in okuženih

Kot so sporočili iz BIRN, so med vpogledom odkrili razhajanja v javno objavljenih podatkih in podatkih, ki se nahajajo v informacijskem sistemu Covid19. Pod drobnogled so vzeli obdobje med 19. marcem in 1. junijem letos.

"Podatki o številu okuženih se nahajajo v tabeli, naslovljeni "Poročilo za vlado", izdelani na podlagi omenjenega informacijskega sistema. Tabela vsebuje tri podatke – število testiranih in pozitivnih v zadnjih 24 urah, število umrlih in zasedenost bolniških kapacitet po državi," pojasnjujejo v BIRN.