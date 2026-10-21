Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako je domnevna policijska infiltracija nehote skovala 'slogan' protestnikov

Pariz, 21. 10. 2026 16.44 pred 1 uro 5 min branja 14

Avtor:
K.H.
Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom

Francoski protestniki s seboj nosijo transparente, na katerih se med drugim pojavlja skrivnostna arabsko-francoska fraza: "Bismillah, c'est les ténèbres." Besedna zveza, ki v dobesednem pomenu pomeni 'V imenu Boga, tema je', je pravzaprav sama po sebi nesmiselna. Skoval pa naj bi jo policist pod krinko, ki naj bi se na Snapchatu izdajal za mladoletnika in skušal od mladih pridobiti informacije o protestih. Mladi zdaj slogan uporabljajo kot kritiko oblasti in zasmehovanje rasnih stereotipov, ki jih policija goji do protestnikov.

V začetku oktobra je začel na družbenih omrežjih krožiti posnetek zaslona pogovora na Snapchatu, aplikaciji, ki jo francoski dijaki uporabljajo za organizacijo blokad šol. V sporočilu uporabnik z vzdevkom "Mamadou" prosi za vstop v skupino: "Hej. Bismillah, c'est les ténèbres. (v prevodu: V imenu Boga, tema je.) Kdaj bo blokada, wallah (pri Bogu), stari?"

Sporočilu so bili dodani emotikoni alžirske zastave. Na drugih posnetkih zaslona, ki so jih prav tako delili mladi, pa so podobni uporabniški računi dijake spraševali, kje bodo potekale blokade in kdo prodaja pirotehniko ter dimne bombe. 

Mladi protestniki so ob komunikaciji v nerodni mešanici arabščine, uličnega žargona in zastav takoj zastrigli z ušesi. Pojavljati so se začeli sumi, da so sporočila napisali policisti, ki so se izdajali za najstnike, da bi se infiltrirali v zaprte skupine protestnikov. 

Čeprav ima posamezni del fraze "Bismillah, c'est les ténèbres" svoj pomen, pa je kot celota stavek nesmiselen in ga mladi ne uporabljajo. Prav zato se je slogan med mladimi prijel, saj se z njim posmehujejo tistim, ki se trudijo zveneti tako kot oni, a jim to ne uspeva.

'Mi tako ne govorimo'

Radio France pa se je pogovarjal z dvema dijakoma in mamo enega od dijakov, ki so pripovedovali, kako so se policija in njihovi informanti skušali infiltrirati v skupine aktivistov preko Snapchata in drugih omrežjih, ki jih uporabljajo mladi. 15-letna dijakinja Farzat iz Saint-Denisa, ki je sodelovala pri blokadi svoje šole, je nekega dne na Snapchatu prejela sporočilo od neznanca z vzdevkom "Karim le DZ", kar pomeni "Karim Alžirec". "Hej, mi lahko poveš, kdo vse bo tam pri blokadi šole? Pripravljen sem zakuriti policaje," se je glasilo sporočilo. 

Oseba, ki je pisala sporočilo, je očitno namerno delala pravopisne napake in pisala na zelo nenavaden način, kot da bi poskušala posnemati govor mladih. "Nenehno je ponavljal: 'Zaje** policaje, jaz sem Alžirec, pravi Alžirec.' Ampak mi tako ne govorimo," je za Radio France povedala dijakinja. V sporočilih so jo spraševali, kdo vse bo prisoten na blokadi, koliko je stara, kako ji je ime in katero srednjo šolo obiskuje. 

Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom
Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom
FOTO: Profimedia

Mlado dekle je sprva mislilo, da gre za šalo, nato pa je začelo sumiti, da jo zaslišuje policist pod krinko. Neznancu ni želela podredovati nobenih informacij, na kar ji je ta začel groziti: "Ne igraj se z mano, mala, našel te bom. Takoj mi povej, kdo bo tam, pa ne boš imela nobenih težav." Nato je dodal: "Zapri gobec! Nisem sam, boš že videla – našel te bom prek tvojega Snapchata."

Farzat je ob tem obsodila sterotipe, ki jih gojijo policisti, ki se na omrežjih predstavljajo za Arabce ali muslimane. "Zdi se mi zelo rasistično, da menijo: 'Dajmo se infiltrirati med srednješolce z besedami Arabec sem, Alžirec sem, zato bom seveda povzročal težave.' To ni normalno," je prepričana. Dodala je, da takšna sporočila na Snapchatu kažejo tudi, da dijakov ne jemljejo resno. 

Preberi še MZEZ Slovencem v Franciji in Milanu svetuje dodatno previdnost

Tudi 16-letni Badis je na Snapchatu prejel prošnjo za prijateljstvo od uporabnika z arabsko zvenečim imenom, ob katerem sta bila še alžirska zastava in mesarski nož. Že po prvi komunikaciji je opazil, da oseba, ki stoji za uporabniškim računom, jezika "mladih" ne obvlada najbolje. "Jasno je, da gre za prevaro; to takoj opaziš. Zelo očitno je," je dejal za Radio France. Ker domnevnega policista pod krinko ni želel dodati v Snapchat skupino, namenjeno organizaciji blokad, mu je ta odpisal: "Ti prasec, ubil bom tebe in vse tvoje prijateljčke, prekleti Arabci."

Badis na to ni odgovoril in ni prejel nobenega sporočila več. "Temu se sicer smejimo, saj je njihov način nagovarjanja precej bizaren. Vendar pa nas tudi šokira, saj govorijo zelo zelo grozne stvari, ki lahko prizadenejo ljudi," je poudaril. 

V radijski oddaji je spregovorila tudi 40-letna Emma, mati treh hčera, od katerih ena obiskuje zadnji letnik srednje šole. Sama je videla sporočila, ki so jih na Snapchatu prejeli sošolci njene hčerke in za katere mladi domnevajo, da so jih poslali policisti pod krinko. Kot pravi, so v teh klepetih policisti pod krinko učence celo spodbujali k vandalizmu in napadom na policiste. "Razumem, da policija pri razbijanju mrež preprodajalcev drog, organiziranega kriminala ali pri preprečevanju načrtovanih terorističnih napadov verjetno mora uporabiti tehnike infiltracije. Toda tukaj govorimo o naših otrocih, ki se organizirajo, da bi zahtevali pravico do izobraževanja," je bila kritična. 

Preberi še Evropo pretresa jesen nezadovoljstva, protesti se širijo od Francije do Balkana

Je policija res infiltrirala Snapchat skupine mladih?

Čeprav so mladi prepričani, da so se francoski policisti skušali pod krinko pridružiti zaprtim skupinam na družbenih omrežjih, pa trdih dokazov za to ni. Francoska policija in notranje ministrstvo očitkov in posnetkov zaslona, ki krožijo po spletu, doslej nista komentirala. Prav tako ni jasno, kdo stoji za temi uporabniškimi računi.

Nekateri spletni uporabniki trdijo, da so račune izsledili na lokacijah v bližini policijskih postaj, vendar te trditve niso bile preverjene, poroča Euronews.

Nenavadna fraza "Bismillah, c'est les ténèbres" se zdaj pojavlja na transparentih, grafitih, v parodičnih videoposnetkih, v podporo dijakom ga je uporabila tudi švedska aktivistka Greta Thunberg

"Besedna zveza poudarja predstavo o tem, da so policisti odtujeni od realnosti in polni stereotipov," pravi Youssef El Chazli, izredni profesor za sociologijo arabskega sveta in Sredozemlja na Univerzi Pariz 8 Vincennes – Saint-Denis. "Zdi se, da so takšni stereotipi nesorazmerno usmerjeni proti mladim arabskega in afriškega porekla," je povedal za Al Jazeero in dodal, da je to še en primer, kako državni organi ne razumejo trenutnega gibanja mladih.

Protestno gibanje se je začelo 18. septembra v Créteilu, jugovzhodno od Pariza, in se hitro razširilo po vsej državi. V središču gibanja so številne težave, na katere opozarjajo učenci, med drugim dolgi šolski dnevi, prenatrpane učilnice, dotrajane šole in odsotnosti učiteljev. Mnogi trdijo, da te težave najbolj prizadenejo predmestja, kjer živi delavski razred, ter manjšinske skupnosti. Dijaki med drugim izvajajo blokade šol, samo 2. oktobra je bilo zaradi blokad zaprtih približno 400 šol.

Študentski protesti so se v soboto, 17. oktobra, zlili z vsesplošnimi demonstracijami zaradi naraščajočih se življenjskih stroškov, ki so se sprevrgle v ene najhujših izgredov in plenjenj, kar jih je Francija doživela v zadnjih letih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
policija francija infiltracija slogan protesti geslo

Moški namerno trčil v poslanko, amputirali so ji obe nogi

Študentska lista po anketah v prednosti, pridržali domnevne snovalce neredov

24ur.com Strip ni samo otroška zabava
24ur.com Kdo je naročil skrivnostne plakate s provokativno vsebino?
24ur.com Ministrica pod plazom kritik, psihologi jo pozivajo k umiku plakatov
24ur.com Opozorila o zlorabah izjav nekaterih vidnih posameznikov na referendumskem letaku SDS
24ur.com Spletna kampanja o medvrstniškem nasilju razburila strokovnjake
24ur.com Vandalizirani plakati kampanje Moj glas, moja izbira
24ur.com Racija na antifašističnem taboru: kazensko ovadil avstrijsko policijo
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
21. 10. 2026 17.56
To niso mladi, ampak antifa.. financirajo jih isti ljudje kot srbske študente, N. Kovač, Mukija in podobne..
Odgovori
0 0
Martinović
21. 10. 2026 17.55
Policija goji rasne stereotipe, in mladi Arabci, izkazujejo to s subtilnim sloganom. Pa kdo piše te članke??? Dajte nehat s to bruseljsko demagogijo, gre za divjanje muslimanskih hord, ki so jih mobilizirali levi fašisti.
Odgovori
0 0
Dejan Vovk
21. 10. 2026 17.55
evo, jaz pa sem za vsak drugi komentar brisan; ker nekdo je narisan, en drugi prerisan, jst pa bom ostal prebrisan. pomagal mi je free AI, in ne bo spremenil mojega mnenja. HA
Odgovori
0 0
zurc
21. 10. 2026 17.50
tej mladi bodo čez 5 do 10 let zaposleni ali samozaposleni ,nekateri celo na vodilnih položajih in ne bo niti eden razmišljal tako kot danes in so bodo čudili proti čeu so sploh protestirali,razen tistih ki se ne učijo in samo izkoriščajo status študenta zaradi previlegijev
Odgovori
0 0
pope p
21. 10. 2026 17.43
in elite, ki molzejo narod vas bodo hotele prepricati, da so za vse krivi skrajnezi in migranti
Odgovori
-2
1 3
FreedomMan
21. 10. 2026 17.36
Ko pridejo protesti morajo protestniki sami nabuškati vse hujskače in ubačene huligane, ter jim sneti maske takoj ko bodo začeli z neredi.
Odgovori
+3
5 2
pope p
21. 10. 2026 17.44
mirne revolucije ni.
Odgovori
0 0
FreedomMan
21. 10. 2026 17.45
Seveda je, volitve... protesti so le oblika izražanja. Za mene osebno nepomembna (v demokraciji, kjer so volitve se razume.)
Odgovori
+0
1 1
špaget
21. 10. 2026 17.36
Zametki Francoskega kalifata
Odgovori
+3
3 0
FreedomMan
21. 10. 2026 17.33
Tudi pri nas želi desnica zanetiti proteste... providno delujejo desničarji. Ampak ne rabijo skrbeti protesti pridejo spontano ko bo gorivo 2.5 eur ali več.
Odgovori
-2
2 4
lcePower
21. 10. 2026 17.36
Zakaj ze ne kolesaris okol parlamenta, zakaj???
Odgovori
+0
2 2
FreedomMan
21. 10. 2026 17.38
Čakam prvo kmete in prevoznike, da krenejo, jaz se jim bom pa pridružil jaz za kolo ne rabim nafte
Odgovori
+4
5 1
Castrum
21. 10. 2026 17.29
Pojma nimate! Bismillah je del besedila v opernem delu v mega hitu Bohemian Rhapsody od skupine Queen.
Odgovori
+0
1 1
Castrum
21. 10. 2026 17.32
Pozanimajte se zakaj je Freddy to besedo vstavil v beaedilo!!
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
21. 10. 2026 17.43
Vemo pa, da kot Ned corono v Sloveniji desni naci provokativni uničujejo leve proteste. V Parizu in Milanu je zločinska parada desnih naci "rumenih" razbojnikov v imenu desne politike.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Bil je še otrok, danes ga te besede še vedno preganjajo
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Veselila se je samskega življenja, nato pa jo je osvojil 17 let mlajši podjetnik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Po ločitvi znova zaljubljena: srce ji je ogrel 13 let mlajši glasbenik
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
Valentin iz Otoka ljubezni presenetil s preobrazbo, Drina pa ostala brez besed
vizita
Portal
Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Kaj je čuječnost in kako jo vključiti v vsakdanje življenje
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
cekin
Portal
Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost lanskega izplačila božičnice z ustavo, ne pa božičnice same
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
V stari hiši našli otroško lobanjo, na njej pa sled, ki odpira nova vprašanja
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Pet živil, ki jeseni ne smejo manjkati v domači kuhinji: veste, od kod prihajajo?
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022