Kako je domnevna policijska infiltracija nehote skovala 'slogan' protestnikov

V začetku oktobra je začel na družbenih omrežjih krožiti posnetek zaslona pogovora na Snapchatu, aplikaciji, ki jo francoski dijaki uporabljajo za organizacijo blokad šol. V sporočilu uporabnik z vzdevkom "Mamadou" prosi za vstop v skupino: "Hej. Bismillah, c'est les ténèbres. (v prevodu: V imenu Boga, tema je.) Kdaj bo blokada, wallah (pri Bogu), stari?" Sporočilu so bili dodani emotikoni alžirske zastave. Na drugih posnetkih zaslona, ki so jih prav tako delili mladi, pa so podobni uporabniški računi dijake spraševali, kje bodo potekale blokade in kdo prodaja pirotehniko ter dimne bombe. Mladi protestniki so ob komunikaciji v nerodni mešanici arabščine, uličnega žargona in zastav takoj zastrigli z ušesi. Pojavljati so se začeli sumi, da so sporočila napisali policisti, ki so se izdajali za najstnike, da bi se infiltrirali v zaprte skupine protestnikov.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom Profimedia

Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom Profimedia

Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom Profimedia

Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom Profimedia

Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom Profimedia









Čeprav ima posamezni del fraze "Bismillah, c'est les ténèbres" svoj pomen, pa je kot celota stavek nesmiselen in ga mladi ne uporabljajo. Prav zato se je slogan med mladimi prijel, saj se z njim posmehujejo tistim, ki se trudijo zveneti tako kot oni, a jim to ne uspeva.

'Mi tako ne govorimo'

Radio France pa se je pogovarjal z dvema dijakoma in mamo enega od dijakov, ki so pripovedovali, kako so se policija in njihovi informanti skušali infiltrirati v skupine aktivistov preko Snapchata in drugih omrežjih, ki jih uporabljajo mladi. 15-letna dijakinja Farzat iz Saint-Denisa, ki je sodelovala pri blokadi svoje šole, je nekega dne na Snapchatu prejela sporočilo od neznanca z vzdevkom "Karim le DZ", kar pomeni "Karim Alžirec". "Hej, mi lahko poveš, kdo vse bo tam pri blokadi šole? Pripravljen sem zakuriti policaje," se je glasilo sporočilo. Oseba, ki je pisala sporočilo, je očitno namerno delala pravopisne napake in pisala na zelo nenavaden način, kot da bi poskušala posnemati govor mladih. "Nenehno je ponavljal: 'Zaje** policaje, jaz sem Alžirec, pravi Alžirec.' Ampak mi tako ne govorimo," je za Radio France povedala dijakinja. V sporočilih so jo spraševali, kdo vse bo prisoten na blokadi, koliko je stara, kako ji je ime in katero srednjo šolo obiskuje.

Mladi francoski protestniki z neuradnim sloganom FOTO: Profimedia

Mlado dekle je sprva mislilo, da gre za šalo, nato pa je začelo sumiti, da jo zaslišuje policist pod krinko. Neznancu ni želela podredovati nobenih informacij, na kar ji je ta začel groziti: "Ne igraj se z mano, mala, našel te bom. Takoj mi povej, kdo bo tam, pa ne boš imela nobenih težav." Nato je dodal: "Zapri gobec! Nisem sam, boš že videla – našel te bom prek tvojega Snapchata." Farzat je ob tem obsodila sterotipe, ki jih gojijo policisti, ki se na omrežjih predstavljajo za Arabce ali muslimane. "Zdi se mi zelo rasistično, da menijo: 'Dajmo se infiltrirati med srednješolce z besedami Arabec sem, Alžirec sem, zato bom seveda povzročal težave.' To ni normalno," je prepričana. Dodala je, da takšna sporočila na Snapchatu kažejo tudi, da dijakov ne jemljejo resno.

Tudi 16-letni Badis je na Snapchatu prejel prošnjo za prijateljstvo od uporabnika z arabsko zvenečim imenom, ob katerem sta bila še alžirska zastava in mesarski nož. Že po prvi komunikaciji je opazil, da oseba, ki stoji za uporabniškim računom, jezika "mladih" ne obvlada najbolje. "Jasno je, da gre za prevaro; to takoj opaziš. Zelo očitno je," je dejal za Radio France. Ker domnevnega policista pod krinko ni želel dodati v Snapchat skupino, namenjeno organizaciji blokad, mu je ta odpisal: "Ti prasec, ubil bom tebe in vse tvoje prijateljčke, prekleti Arabci." Badis na to ni odgovoril in ni prejel nobenega sporočila več. "Temu se sicer smejimo, saj je njihov način nagovarjanja precej bizaren. Vendar pa nas tudi šokira, saj govorijo zelo zelo grozne stvari, ki lahko prizadenejo ljudi," je poudaril. V radijski oddaji je spregovorila tudi 40-letna Emma, mati treh hčera, od katerih ena obiskuje zadnji letnik srednje šole. Sama je videla sporočila, ki so jih na Snapchatu prejeli sošolci njene hčerke in za katere mladi domnevajo, da so jih poslali policisti pod krinko. Kot pravi, so v teh klepetih policisti pod krinko učence celo spodbujali k vandalizmu in napadom na policiste. "Razumem, da policija pri razbijanju mrež preprodajalcev drog, organiziranega kriminala ali pri preprečevanju načrtovanih terorističnih napadov verjetno mora uporabiti tehnike infiltracije. Toda tukaj govorimo o naših otrocih, ki se organizirajo, da bi zahtevali pravico do izobraževanja," je bila kritična.

Je policija res infiltrirala Snapchat skupine mladih?