Bistvena, a poceni zdravila nezanimiva za farmacevte in v nevarnosti 'izumrtja'

Kofein, poživilo, ki zmanjšuje utrujenost in povečuje budnost, rešuje življenja tudi v bolnišnicah. Kofein citrat se v medicini uporablja z namenom spodbujanja dihalnega centra pri novorojenčkih, še zlasti pa pri nedonošenčkih. Gre za "staro" in preverjeno zdravilo s poceni proizvodnjo. A proizvajata ga samo dve podjetji, v primeru težav v dobavni verigi pa bi bile lahko možnosti preživetja številnih novorojenčkov manjše, poroča El Pais.

Kofein citrat je eno od 508 zdravil, ki jih je španska agencija za zdravila uvrstila na nov seznam t. i. strateško pomembnih oz. bistvenih zdravil, ki jih ne sme primanjkovati v bolnišnicah in lekarnah. "So esencialna zdravila, ki pa so na trgu že vrsto let in jim cena sčasoma pada. Zaradi tega so manj privlačna za farmacevtsko industrijo. V mnogih primerih sta na trgu le eden ali dva proizvajalca, zaradi česar so ogrožena," je pojasnila direktorica agencije Maria Jesus Llamas.

Težave z oskrbo z zdravili, še posebej s cenejšimi, so v zadnjih letih vse pogostejše, kar je pokazalo tudi nedavno poročilo španske agencije za zdravila. V večini primerov imajo težave minimalen vpliv na bolnika, saj običajno obstaja več drugih alternativ. "Vendar se to ne zgodi vedno in včasih imamo težave z dobavo zdravila, ki nima nobene alternative na trgu," je povedala Olga Delgado, predsednica španskega združenja bolnišnične farmacije.

Eden od teh primerov je mitomycin, ključno zdravilo v boju proti raku na sečnem mehurju. Druga sta citarabin (zdravilo za zdravljenje krvnih rakov) in metotreksat (za zdravljenje raka in revmatoidnega artritisa). "Več zdravil, ki jih je treba zaščititi, je nujno potrebnih v onkologiji," je še pojasnila Delgado.

V primeru pomanjkanja specifičnega zdravila ga iščejo tudi v tujini, kar pa zahteva veliko naporov in načrtovanja. Prav tako so zdravniki prisiljeni, da se omejijo le na bolnike, ki drugih možnosti zdravljenja nimajo, še dodaja Delgado.