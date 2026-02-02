Naslovnica
Tujina

Bitcoin dosegel najnižjo vrednost v devetih mesecih

New York, 02. 02. 2026 15.36

Avtor:
STA L.M.
Bitcoin

Najstarejša in najbolj znana digitalna valuta bitcoin nadaljuje padajoči trend zadnjih dni, njena vrednost se je začasno znižala na najnižjo raven v zadnjih devetih mesecih. Tečaj bitcoina na trgovalni platformi Bitstamp je med trgovanjem zdrsnil do 74.532 dolarjev, kar je več kot 20.000 dolarjev manj kot v četrtek.

V nadaljevanju trgovanja si je bitcoin nekoliko opomogel in se povzpel do vrednosti 77.800 dolarjev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja. Podobno kot plemenite kovine se je nato tudi bitcoin začel poceniti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump za novega predsednika ameriške centralne banke (Fed) predlagal Kevina Warsha. To je na trgih spodbudilo dvome, da bo v ZDA dejansko prišlo do znatne omilitve denarne politike.

Kevin Warsh
Kevin Warsh
FOTO: AP

"Trg trenutno stavi, da Warsh kot potencialni novi predsednik Feda ne bo dojet kot podaljšek Trumpove moči, temveč kot neodvisen akter z institucionalno verodostojnostjo," je po poročanju dpa dejal analitik iz družbe Emden Research Timo Emden. Po njegovem mnenju vlagatelji Warshovo nominacijo očitno razumejo kot znak bolj restriktivne politike centralne banke v prihodnosti, kar pa škoduje tveganim naložbam, kot je bitcoin.

Poleg tega na trgu trenutno prevladuje "koktajl negotovosti, ki ga sestavljajo nepredvidljivost denarne politike in geopolitična tveganja", je dejal Emden. Pojasnil je, da so nenehna negotovost glede prihodnjih obrestnih mer v ZDA, pa tudi napetosti v več regijah sveta, znatno zmanjšale pripravljenost vlagateljev, da sprejemajo tveganja.

Poljska sodišča razveljavljajo ločitve zaradi spornih sodnikov

asdfghjklč
02. 02. 2026 16.00
Jaz sem danes pokupil ogromno raznih delnic, katere so že med najbolj obetavnimi v prihodnosti in tistimi, ki še bojo. Dokler bosta AI in električni avti + fotovoltaika ipd v razmahu, tako dolgo bodo taka podjetja rasla.
bibaleze
