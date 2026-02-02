Bitcoin dosegel najnižjo vrednost v devetih mesecih

V nadaljevanju trgovanja si je bitcoin nekoliko opomogel in se povzpel do vrednosti 77.800 dolarjev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja. Podobno kot plemenite kovine se je nato tudi bitcoin začel poceniti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump za novega predsednika ameriške centralne banke (Fed) predlagal Kevina Warsha. To je na trgih spodbudilo dvome, da bo v ZDA dejansko prišlo do znatne omilitve denarne politike.