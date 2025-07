Bitcoin dosegel rekordno vrednost

Največja kriptovaluta na svetu se je danes v azijski seji povzpela na rekordno vrednost 116.781,10 dolarja (99.979,56 evra), s čimer se je njena letošnja rast povečala na več kot 24 odstotkov. Nazadnje se je trgovala pri 116.563,11 dolarja (99.792,94 evra).

"Bitcoin je dosegel nov rekord vseh časov zaradi nenehnega institucionalnega kopičenja – glavni akterji pobirajo ponudbo in izčrpavajo likvidnost na borzah," je dejal sopredsednik hongkonškega združenja Web3 Joshua Chu.

Marca je Donald Trump podpisal izvršni ukaz o vzpostavitvi strateške rezerve kriptovalut. Imenoval je tudi več posameznikov, ki so naklonjeni kriptovalutam, vključno s predsednikom Komisije za vrednostne papirje in borzo Paulom Atkinsom in Davidom Sacksom, glavnim za področje umetne inteligence v Beli hiši.