Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Bitcoin prvič doslej čez 125.000 dolarjev

New York, 05. 10. 2025 13.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
19

Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini presegla mejo 125.000 ameriških dolarjev (106.471 evrov). Analitiki rast pripisujejo povečevanju števila institucionalnih vlagateljev v to kriptovaluto, špekulacijam o vnovičnem rezu v obrestne mere v ZDA, proračunski krizi v največjem svetovnem gospodarstvu in časovnim trendom.

Bitcoin
Bitcoin FOTO: Profimedia

Bitcoin je zjutraj na trgovalni platformi Bitstamp dosegel 125,426 dolarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rast te kriptovalute spodbujajo obsežnejši nakupi s strani institucionalnih vlagateljev, pa tudi pričakovanja, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve na naslednjem zasedanju vnovič zarezala v obrestne mere. Vlagatelji so namreč ob nizkih obrestnih merah na tradicionalne naložbe bolj pripravljeni na prevzemanje večjih tveganj in vlagati v kriptovalute.

Alternativne naložbe, kot je naložba v bitcoin, pa tudi tradicionalna vlaganja v varne naložbe, denimo v zlato, so v porastu tudi zaradi politične negotovosti v ZDA. V največjem gospodarstvu na svetu je v sredo potekla veljavnost začasnega zakona za financiranje agencij ameriške zvezne vlade.

Ker kongres še ni potrdil novega, so se te začele postopoma zapirati. Demokrati in republikanci krivdo za to valijo drug na drugega. Kdaj bi lahko prišlo do dogovora, ni jasno.

Nekateri analitiki pa rast bitcoina pripisujejo predvsem časovnim trendom. Oktober je namreč že več kot desetletje eden najmočnejših mesecev v letnem ciklu bitcoina.

CoinMarketCap poroča, da je tržna kapitalizacija bitcoina približno 2500 milijard dolarjev. Bitcoin s tem ostaja vodilna kriptovaluta na svetu. Trg teh valut v celoti pa je po navedbah dpa težak skoraj 4300 milijard dolarjev.

bitcoin kriptovaluta vrednost naložbe
Naslednji članek

Z baloni tihotapili cigarete in povzročili zaprtje letališča v Vilni

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
05. 10. 2025 14.58
Uf malo naporno ampak v tem uživam. BTC King.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
05. 10. 2025 14.57
KLJUČNA ŠTEVILKA JE 10 MILIJONOV BITCOINOV Na tej točki je zelo verjetno, da bo Bitcoin postal osnovna valuta za pomemben del svetovnega gospodarstva. To pomeni naslednje: 1. Bitcoin bo zadnja plast poravnave. Vse druge oblike denarja (stabilni kovanci, fiat kovanci, krediti) se poravnajo v BTC. 2. SAT postane cenovna enota 50 SAT = 1 kapučino • 3. Hipoteke, obveznice in podjetniški dolg se cenijo v BTC. Centralne banke bodo preživele, vendar brez denarnega nadzora. Časovni okvir: 2045.
ODGOVORI
0 0
oježeš
05. 10. 2025 14.55
+1
Če bi z enim bitconom plačal v trgovini za kruh in mleko, kako bi mi lahko trgovina vrnila višek preplačila?
ODGOVORI
1 0
Iqos
05. 10. 2025 14.55
-1
Kar nekaj vas živi v oblačkih.
ODGOVORI
0 1
Samo navijač
05. 10. 2025 14.54
-1
Bitcoin je kvantno odporen, če po podpisu transakcije spremenite denarnico ali geslo. Zelo enostavno.
ODGOVORI
0 1
Pujček
05. 10. 2025 14.50
+1
V tem trenutku sem milijonar.
ODGOVORI
1 0
Iqos
05. 10. 2025 14.52
+0
Virtualni
ODGOVORI
1 1
Un71
05. 10. 2025 14.50
+1
Čist tko mimogrede, kdo ima največ btc-jev kot podjetje (okoli 800k)? Pustimo ustanovitelja, ki jih ima največ (malo čez miljon)... In kmalu postane jasno, koliko je resnično vreden in zakaj taka nihanja brc-- ups btc-ja:)
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
05. 10. 2025 14.46
0,1 BTC je dovolj. To se sliši noro, dokler se ne spomnite: ljudje še nikoli niso živeli z omejenim premoženjem. Ne z zlatom. Ne z nafto. Ne z zemljo. Vse, za kar smo mislili, da je "omejeno", bi se vedno dalo razširiti. Bitcoin je prva absolutna redkost. 21 milijonov. Niti enega več. Kar pomeni, da 0,1 BTC ni ulomek. To je kraljestvo. Kajti ko svet trči ob resnično končno ponudbo, matematika postane nasilna. Redkost ni ideja. To je zakon fizike. In Bitcoin je prvi, ko ga je denar upošteval.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
05. 10. 2025 14.37
-3
Ljudje z diplomo iz ekonomije ne marajo Bitcoina, ker njegov uspeh poudarja njihovo pomanjkanje znanja o trdi valuti, kar nakazuje, da je bila njihova diploma prevara.
ODGOVORI
0 3
Samo navijač
05. 10. 2025 14.34
+0
Večina ljudi misli, da je pri Bitcoinu pomembna cena. Motijo se. Pri Bitcoinu gre za čas. Vsak satoši, ki ga zberete, je dokaz, da ste kratkoročno udobje zamenjali za dolgoročno svobodo. Ta disciplina se stopnjuje. Desetletja so vam vlade prodajale iluzijo varnosti, medtem ko so vas tiho kradle z inflacijo. Bitcoin obrne scenarij, je prvo sredstvo v zgodovini, kjer nihče ne more razvodeniti vašega deleža. 0,21 BTC danes je kos fiksne pogače, ki ga ni mogoče nikoli povečati. Pravo vprašanje ni "Koliko je Bitcoin vreden v dolarjih?" Vprašanje je: Koliko bodo vredni vaši dolarji ,evri brez Bitcoina?
ODGOVORI
1 1
r h
05. 10. 2025 14.30
+1
Kolo se vedno vrti naprej. Tudi tu bo kot pravi ptegovor: sad si gore, sad si dole. Samo ljudje na visokih položajuh bodo pred potopom v pravem času profali, ostali pa bodo spet jokali za izgubo.
ODGOVORI
2 1
boslo
05. 10. 2025 14.29
+0
Prodam, ko bo milijon
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
05. 10. 2025 14.25
-3
Centralne banke si o Bitcoinu pripovedujejo pravljice, ker se bojijo tega, kar v resnici je: nepokvarljiv denar, zunaj njihovega nadzora, imun na inflacijo, cenzuro in reševanje.
ODGOVORI
0 3
Potouceni kramoh
05. 10. 2025 14.21
+1
En bitkojn je enako kilo zlata.Bogati smo zelo.
ODGOVORI
2 1
Samo navijač
05. 10. 2025 14.20
-2
Bitcoin ne tekmuje z vašo najljubšo kriptovaluto ali vašo najljubšo tehnološko delnico, temveč z vladami in centralnimi bankami. Vprašanje ni "Kako visoko lahko gre?" Vprašanje je "Kdo nadzoruje vaš denar, vi ali oni?"
ODGOVORI
0 2
jablan
05. 10. 2025 14.15
+1
no pa je spet mal kapnilo
ODGOVORI
2 1
Maki3322
05. 10. 2025 14.15
+3
KAJ ČE TI TAKA VALUTA KO PA NEMOREŠ KUPITI KILO KRAHA ?????
ODGOVORI
4 1
fotr80
05. 10. 2025 14.38
-1
lahko kupis kruh in se kaj drugega.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256