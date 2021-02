Rudarjenje bitcoinov v enem letu porabi več elektrike kot Argentina

Po objavi Tesle, da je podjetje kupilo približno 1,5 milijarde bitcoinov in jih namerava v prihodnosti sprejeti tudi kot plačilo, je vrednost bitcoina ta teden dosegla rekordnih 48.000 dolarjev (okoli 39,57 evrov). Dvig vrednosti pa je hkrati spodbudil tako imenovane "rudarje", da so začeli uporabljali še več računalnikov.

"Ko se viša cena, se povečuje tudi poraba energije," pravi Michel Rauchs, raziskovalec iz Cambridgeovega raziskovalnega centra (The Cambridge Center for Alternative Finance), ki je soustvaril spletno orodje za podajanje ocen o porabi energije. "Bitcoin že zaradi svoje zasnove porabi toliko električne energije," dejal Rauchs in poudaril, da se to v prihodnosti ne bo spremenilo, razen če se bo cena bitcoinov bistveno znižala.

Spletno orodje je porabo električne energije bitcoina uvrstilo pred Argentino (121 TWh), Nizozemsko (108,8 TWh) in Združene arabske emirate (113,20 TWh) ter malo za Norveško (122,20 TWh).

Porabo energije so primerjali celo s segrevanjem kotličkov in ugotovili, da bi z električno energijo, ki jo porabi bitcoin, lahko vodo v vseh kotličkih, ki jih imajo v Veliki Britaniji, segrevali kar 27 let. Hkrati pa bi lahko s količino električne energije, ki jo v ZDA vsako leto porabijo zgolj vedno vklopljeni, a neaktivni domači aparati, eno leto napajali celotno bitcoin omrežje.