Pred leti zavrgel trdi disk, ki je sedaj vreden 210 milijonov

Trdi disk s 7500 bitcoini se nahaja pod tonami odpadkov na odlagališču v Newportu v južnem Walesu. Howells pa želi, da mu mestni svet dovoli iskanje diska oziroma prekop odlagališča. A vse njegove prošnje v zadnjih letih so bile zavrnjene. Za dovoljenje je v zadnjih letih ponujal 10 odstotkov vrednosti bitcoinov, ki bi jih našel, sedaj pa je pripravljen to povišati na 25 odstotkov in svojemu mestu Newport tako donirati skoraj 60 milijonov evrov. Denar bi namenil za sklad za pomoč ljudem, ki jih je prizadela epidemija. "Predstavljajte si, kako čudovito bi bilo, če bi lahko vsem v mestu podaril nekaj sto funtov," je dejal za BBC.