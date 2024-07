Bitka poteka na več frontah, a ne le ukrajinskih

Tudi muzej okupacije v Rigi je bil februarja tarča požiga, marca je zagorelo skladišče v Londonu, maja pa nakupovalno središče v Varšavi. Aprila je policija v Nemčiji aretirala več oseb, osumljenih načrtovanja eksplozij in požigov, francoske oblasti pa so šle še korak dlje in začele protiteroristično preiskavo. Skoraj vsak mesec podobni dogodki. Naključje ali dobro premišljen načrt?

A to še ni vse, iz različnih evropskih držav so od začetka leta prihajala poročila o več hekerskih napadih in vohunskih incidentih, Evropska unija pa je obtožila Rusijo in Belorusijo, da z orožjem spodbujata ilegalne migracije, saj prosilce za azil iz tretjih držav potiskata proti evropskim mejam. Poleg tega je bilo več sumljivih napadov, poroča CNN. V Španijo so denimo našli ustreljenega ruskega prebežnika, v Litvi pa so s kladivom brutalno napadli opozicijskega predstavnika v izgnanstvu.

In četudi ni nikakor dokazano, da za vsem tem stojijo prav Rusi, pa imajo "naključni" napadi eno skupno lastnost: lokalni uradniki menijo, da za tem stoji Moskva. Napadi so osamljeni, niso množični, a vendar varnostni strokovnjaki pravijo, da pomenijo hibridno vojno Rusije proti Zahodu. "Grozi nam nekaj, kar ni popoln vojaški napad, to so te hibridne grožnje ... vse od vmešavanja v naše politične procese, spodkopavanja zaupanja v naše politične institucije, širjenje dezinformacij, kibernetskih napadov in sabotažnih akcij proti kritični infrastrukturi," je dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.