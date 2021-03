Bitka pri Cellini leta 2021: kako je italijanska vojska napadla kokošnjak

Iz Italije prihaja nenavadna novica zaradi napačnih in zgrešenih odločitev vojaške enote, oborožene z italijanskimi centauri. Ti so namreč streljali v napačno smer – topove so usmerili v bližnjo vas in zadeli kokošnjak. Pod streli je poginilo približno 50 kokoši.

icon-expand Luknje v kokošnjaku FOTO: La Repubblica

Italijanski mediji že drugi dan po nenavadnem incidentu polnijo strani s humorističnimi članki, ki zabavajo severno Italijo. A dogodek bi se lahko končal tragično tudi za druge vrste na tem planetu. Incident se je zgodil na strelišču Cellina Meduna v provinci Pordenone, kjer so se po sončnem zahodu začeli manevri mehanizirane brigade Pozzuolo del Friul. Tam je bil vod štirih centaurov: to so oklepna vozila z osemkolesnim pogonom, težka 27 ton. Gre za vozilo, ki ga italijanska vojska uporablja že več kot trideset let, od Somalije do Iraka. Ti so zdaj na vrsti za zamenjavo, a v nasprotju s slovenskimi oklepnimi vozili ima ta v kupoli 105-milimetrski top, enak kot nemški tank Leopard 1.

icon-expand Centaur FOTO: DVIDS

Kot piše La Repubblica, je najmanj en centaur streljal in zadel stavbo, polno piščancev. Na srečo je bila v uporabi vadbena municija, ki nima eksplozivne glave. Ta je prebila steno, jo delno porušila in nadaljevala pot v noč. Približno petdeset živali je poginilo pod zrušenim zidom ali pa zaradi zračnega udara. Vojska napake ni opazila, čeprav je kokošnjak skoraj na nasprotni strani tarče. Po koncu vaje so se vsi vrnili v bazo, kot da se ni nič zgodilo, še piše La Repubblica. Zjutraj je lastnik opazil, da ima kokošnjak luknje in opazil poginule kokoši. Ker je domneval, da tega ni povzročil meteorit, je poklical karabinjerje, ki sprva prav tako niso razumeli, zakaj so nastale luknje. Dokler niso našli granate: pobiti piščanci so bili milo rečeno "kolateralna škoda" vojaške vaje. Teh je po poročanju italijanskim medijev približno 50, škoda na kokošnjakih pa še ni znana.

icon-expand Bitka pri Cellini FOTO: 24ur.com

Karabinjerji so še vedno presenečeni, kako je lahko dobro izurjena enota streljala v popolnoma napačno smer, o tem so obvestili tožilstvo. Italijanska vojska je prav tako sprožila interno preiskavo. A vse preiskave se lahko skrijejo pred humorističnimi objavami, ki so se pojavile na spletu. Tako je bila odprta stran na Wikipedii z naslovom: "Bitka pri Cellini", kjer se omenja italijanska strateška zmaga v bitki proti poveljnici kokoši Rossiti – ta je izgubila nekaj deset kokošjih vojakov in zid. Ogromno število slik in zapisov na družbenih omrežjih kaže, da se bo italijanska vojska, poleg tožilcev, morala še nekaj časa opravičevati in trpeti humoristične opazke. V Sloveniji pa so se že vsi spomnili na legendarnega kapetana Alberta Bertorellijaiz serije Alo Alo.

