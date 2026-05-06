Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bitka proti brisačam na Hrvaškem in v Grčiji: kazni tudi do 60.000 evrov

Zagreb/Atene, 06. 05. 2026 20.26 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Tanja Volmut
Brisače na plaži

Evropejci bomo zaradi zaostrenih razmer v svetu letošnje poletje večinoma dopustovali kar v Evropi. Nekatere letalske družbe zaradi pomanjkanja goriva že omejujejo lete, v naših agencijah pa zagotavljajo, da bo čarterska sezona potekala po načrtih. Med Slovenci je največ povpraševanja za Hrvaško in Grčijo. V Grčiji pa dopustnike letos čakajo strožja pravila vedenja na nekaterih plažah, med drugim tudi do 60.000 evrov kazni za tiste, ki si z brisačo rezervirajo mesto.

Če so zaradi vojne in cen goriva marca in aprila rezervacije nekoliko zastale, pa se zdaj intenziteta teh rezervacij po besedah Turistične agencije Palma "absolutno povečuje". Tako po Evropi kot pri nas.

V Sloveniji trendi niso bistveno drugačni kot prej. "Grčija ostaja kot mediteranska destinacija s Hrvaško na prvem mestu, rezervacije pa so tudi za Španijo, Tunizijo, Djerbo, tudi počitnice ob Rdečem morju, Hurgadi, Šarm el Šejku in Antaliji v Turčiji," našteje Matej Knaus iz Palme.

Kakšni so še letos načrti Slovencev? Španija, Hrvaška, Italija pa Pariz ... Skrbijo pa jih cene letalskih vozovnic in na splošno poletov. A pri nas zagotavljajo, da bodo prva čarterska letala s slovenskimi potniki na grške otoke poletela po načrtih – v drugi polovici maja.

Bitka proti rezervacijam z brisačami

Lani so Grki zabeležili rekordno število turistov. Tudi letos tako na Kefaloniji, od koder se je javil lokalni turistični agent, in po drugih otokih pričakujejo "zelo intenzivno in dinamično sezono". "Morda celo boljšo kot lani, ki je bila zelo dobra," pravi Nestoras Gioulatos, turistični agent na Kefaloniji.

Bodo pa na določenih, najbolj obleganih plažah bolj strogi. Nič več rezervacije ležalnikov. "Gre za okoli 200 plaž po celotni Grčiji. Gre za res specifična območja in s tem želijo, da bi bilo boljše za vse turiste, da vsi čim bolj izkoristijo plaže," dodaja Gioulatos.

Brisače na plaži
Brisače na plaži
FOTO: POP TV

Po njegovih besedah to sicer ni tako velika težava na Kefaloniji, saj da je tam dovolj prostora tudi v visoki sezoni. Zato takšnih pravil po njegovih besedah ne potrebujejo.

So pa za kršitelje predvidene globe od 2000 in vse do 60.000 evrov.

Tudi na Hrvaškem, kjer si prav tako obetajo zelo dobro sezono, so proti brisačnim rezervacijam. "Ni povsod tako velik problem. V Dalmaciji sicer bolj kot v Istri. Komunalni redarji so edini, ki imajo avtorizacijo, da jih odstranijo," sporoča Bruno Bonifačić, direktor Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji.

Cene se bodo dvignile

Kaj pa cene letošnjih turističnih aranžmajev? "Zaradi povečanega povpraševanja na destinacije je pričakovati dvige cen. Danes je torej ceneje kot jutri," poudarja Knaus.

Po njegovih besedah se bodo cene dvignile za nekaj odstotkov oz. nekaj evrov na dan. Podobno bo veljalo tudi za doplačila za dražji kerozin.

hrvaška grčija brisače turizem

Slovenec tihotapil več kot 100 litrov strupa, zdravila ter plinske jeklenke

24ur.com Povpraševanje po Hrvaški je ogromno, namestitvenih kapacitet zmanjkuje
24ur.com Večina Slovencev bo za dopust namenila več oz. enako denarja kot lani
24ur.com Pred dvema letoma 100, lani 150, letos pa že 170 evrov na noč
24ur.com Veliko Slovencev se zadolžuje, da si privošči potovanja
24ur.com Gradec, Celovec, Zagreb, Benetke, Trst. Kam se uvršča Ljubljana?
24ur.com 'Cene nočitev na Hrvaškem naraščajo počasneje kot v Grčiji'
24ur.com Planinščeva: Proti Poljakinjam moramo pokazati, da smo iz pravega testa
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Kaja in Karlo praznujeta svoj prvi skupni mejnik
Kaja in Karlo praznujeta svoj prvi skupni mejnik
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
moskisvet
Portal
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
okusno
Portal
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Previdno z željami
Previdno z željami
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699