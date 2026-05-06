Bitka proti brisačam na Hrvaškem in v Grčiji: kazni tudi do 60.000 evrov

Če so zaradi vojne in cen goriva marca in aprila rezervacije nekoliko zastale, pa se zdaj intenziteta teh rezervacij po besedah Turistične agencije Palma "absolutno povečuje". Tako po Evropi kot pri nas. V Sloveniji trendi niso bistveno drugačni kot prej. "Grčija ostaja kot mediteranska destinacija s Hrvaško na prvem mestu, rezervacije pa so tudi za Španijo, Tunizijo, Djerbo, tudi počitnice ob Rdečem morju, Hurgadi, Šarm el Šejku in Antaliji v Turčiji," našteje Matej Knaus iz Palme. Kakšni so še letos načrti Slovencev? Španija, Hrvaška, Italija pa Pariz ... Skrbijo pa jih cene letalskih vozovnic in na splošno poletov. A pri nas zagotavljajo, da bodo prva čarterska letala s slovenskimi potniki na grške otoke poletela po načrtih – v drugi polovici maja.

Bitka proti rezervacijam z brisačami

Lani so Grki zabeležili rekordno število turistov. Tudi letos tako na Kefaloniji, od koder se je javil lokalni turistični agent, in po drugih otokih pričakujejo "zelo intenzivno in dinamično sezono". "Morda celo boljšo kot lani, ki je bila zelo dobra," pravi Nestoras Gioulatos, turistični agent na Kefaloniji. Bodo pa na določenih, najbolj obleganih plažah bolj strogi. Nič več rezervacije ležalnikov. "Gre za okoli 200 plaž po celotni Grčiji. Gre za res specifična območja in s tem želijo, da bi bilo boljše za vse turiste, da vsi čim bolj izkoristijo plaže," dodaja Gioulatos.

Po njegovih besedah to sicer ni tako velika težava na Kefaloniji, saj da je tam dovolj prostora tudi v visoki sezoni. Zato takšnih pravil po njegovih besedah ne potrebujejo. So pa za kršitelje predvidene globe od 2000 in vse do 60.000 evrov. Tudi na Hrvaškem, kjer si prav tako obetajo zelo dobro sezono, so proti brisačnim rezervacijam. "Ni povsod tako velik problem. V Dalmaciji sicer bolj kot v Istri. Komunalni redarji so edini, ki imajo avtorizacijo, da jih odstranijo," sporoča Bruno Bonifačić, direktor Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji.

