Družinska bitka za premoženje ruskega oligarha, ki je umrl v sumljivih okoliščinah

Premožni 50-letni Zelenov kljub ogromnemu premoženju ni imel oporoke ali premoženjskega načrta, s katerim bi po smrti razdelili premoženje. Imel je ženo in štiri otroke, za enega mladoletnega je družina izvedele šele po smrti.

Nekateri člani njegove družine sedaj trdijo, da so ostali brez premoženja, ki jim pripada. 24. januarja sta na floridsko sodišče Zelenova vdova Natalija Dvorjaninova in sin Michaela vložila tožbo, in sicer proti staršem Zelenova, starejši hčeri in finančnemu svetovalcu, ker naj bi ju skušali razdediniti.

Toženci naj bi tudi zamenjali ključavnice na domu Zelenova in njegove žene v Moskvi ter odpeljali več avtomobilov, vključno s štirimi mercedesi, dvema bentleyjema in Rolls Royceom. Obtoženci se morajo do 16. februarja zglasiti na sodišču.

Dvorjaninova in najstarejši sin v tožbi trdita, da sta izgubila dostop do prihodkov od najema luksuzne smučarske brunarice v Courchevelu v Franciji ter obsežnega posestva s sedmimi spalnicami na 2,4 hektarja v prestižnem predelu New Jerseyju, ki je ocenjeno na 4,6 milijona evrov.

Dvorjaninova in dva otroka, ki ju ima s pokojnim Zelenova, sicer živijo na ekskluzivnem otoku pri Miamiju, ki je dostopen le s trajektom ali jahto.