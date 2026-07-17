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Bitka za prihodnost japonskega prestola: parlament sprejel nov zakon

Tokio, 17. 07. 2026 17.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Japonski cesar Naruhito, cesarica Masako in princesa Aiko.

Japonski parlament je sprejel zakon, s katerim želi okrepiti prihodnost cesarske družine, ki se sooča z vse manjšim številom članov. Novela omogoča posvojitev oddaljenih moških sorodnikov v cesarsko družino ter ženskam dovoljuje, da po poroki z navadnimi državljani ohranijo cesarski status. Pravila glede moškega nasledstva prestola ostajajo nespremenjena.

Zgornji dom japonskega parlamenta je danes potrdil zakon, ki predstavlja največjo spremembo cesarskega sistema po letu 1949. Predlog je prejšnji teden že podprl spodnji dom, pred uveljavitvijo pa ga čakajo še zadnji pravni postopki, poroča BBC.

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 Po novem bo cesarska družina lahko posvajala oddaljene moške sorodnike, stare najmanj 15 let, potomce 11 nekdanjih cesarskih vej, ki so bile po drugi svetovni vojni izključene iz cesarske družine. Poleg tega bodo članice cesarske družine tudi po poroki z navadnimi državljani ohranile svoj cesarski status, s čimer naj bi razširili krog članov, ki opravljajo uradne dolžnosti.

Japonska princesa Aiko
Japonska princesa Aiko
FOTO: AP

Kljub reformi zakon ne spreminja ključnega pravila, da lahko na prestol sede le moški. To pomeni, da princesa Aiko, edina hči sedanjega cesarja, kljub svoji priljubljenosti še naprej ne more postati cesarica.

Trenutno je prvi v vrsti za prestol cesarjev mlajši brat, 60-letni Fumihito, sledita mu njegov 19-letni sin, princ Hisahito, in 90-letni cesarjev stric. Če princ Hisahito ne bo imel moškega potomca, bi se brez spremembe zakonodaje nasledstvena linija končala.

Japonski princ Hisahito
Japonski princ Hisahito
FOTO: AP

Razprava o morebitni uvedbi cesarice na Japonskem traja že vrsto let. Medtem ko premierka Sanae Takaichi in konservativni politiki podpirajo ohranitev izključno moškega nasledstva, javnomnenjske raziskave kažejo drugačno sliko, navaja BBC. Več kot 70 odstotkov vprašanih v raziskavi časnika Mainichi Shimbun podpira možnost, da bi prestol zasedla ženska, podobno podporo pa je v anketi zaznala tudi agencija Kyodo News, v kateri je za spremembo 83 odstotkov sodelujočih.

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