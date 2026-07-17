Bitka za prihodnost japonskega prestola: parlament sprejel nov zakon

Zgornji dom japonskega parlamenta je danes potrdil zakon, ki predstavlja največjo spremembo cesarskega sistema po letu 1949. Predlog je prejšnji teden že podprl spodnji dom, pred uveljavitvijo pa ga čakajo še zadnji pravni postopki, poroča BBC.

Po novem bo cesarska družina lahko posvajala oddaljene moške sorodnike, stare najmanj 15 let, potomce 11 nekdanjih cesarskih vej, ki so bile po drugi svetovni vojni izključene iz cesarske družine. Poleg tega bodo članice cesarske družine tudi po poroki z navadnimi državljani ohranile svoj cesarski status, s čimer naj bi razširili krog članov, ki opravljajo uradne dolžnosti.

Kljub reformi zakon ne spreminja ključnega pravila, da lahko na prestol sede le moški. To pomeni, da princesa Aiko, edina hči sedanjega cesarja, kljub svoji priljubljenosti še naprej ne more postati cesarica.

Trenutno je prvi v vrsti za prestol cesarjev mlajši brat, 60-letni Fumihito, sledita mu njegov 19-letni sin, princ Hisahito, in 90-letni cesarjev stric. Če princ Hisahito ne bo imel moškega potomca, bi se brez spremembe zakonodaje nasledstvena linija končala.