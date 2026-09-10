Tujina
Bivalni laboratorij za starejše
Tehnologija, ki nas tako prežema, nam nagaja pri bralni bralni pismenosti, kje vse pa nam lahko priskoči na pomoč? Tudi tam, kjer je morda ne bi pričakovali - pri lažjem, varnejšem in kakovostnejšem staranju. V Avstraliji so številne pametne pripomočke zbrali pod eno streho, v tako imenovanem bivalnem laboratoriju. Kaj vse lahko starejši tam preizkusijo?
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