Bivalni laboratorij za starejše

Tehnologija, ki nas tako prežema, nam nagaja pri bralni bralni pismenosti, kje vse pa nam lahko priskoči na pomoč? Tudi tam, kjer je morda ne bi pričakovali - pri lažjem, varnejšem in kakovostnejšem staranju. V Avstraliji so številne pametne pripomočke zbrali pod eno streho, v tako imenovanem bivalnem laboratoriju. Kaj vse lahko starejši tam preizkusijo?