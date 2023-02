Bivša Andrewa Tata: Je zapleten človek brez kakršnekoli empatije

Policija Andrewa Tata in njegovega brata Tristana preiskuje zaradi obtožb o posilstvu in trgovine z ljudmi. Tožilci trdijo, da sta žrtve novačila tako, da sta jih zapeljala in lažno trdila, da želita imeti z njimi razmerje. Policija je ta način manipulacije poimenovala "metoda ljubimca". Žrtve so bile nato prisiljene ali pa zmanipulirane v to, da so delale v klepetalnicah za odrasle.

"Zelo težko je, ker se ne počutim kot žrtev. Vse odločitve, ki sem jih sprejela, so bile po moji lastni volji. Ni me strpal v vrečo, me vrgel v tovornjak in odpeljal," pravi Sophie. "Vendar je dobro vedel, kaj počne. Kdaj se čustvena ali pa psihološka manipulacija spremeni v prisilo?" se sprašuje.

Sophie (zaradi varovanja osebnih podatkov to sicer ni njeno pravo ime) pravi, da se ji je zgodilo točno to. Zato zdaj tožilcem pomaga pri preiskavi. Za BBC Radio 4 je povedala, da ji je Tate kar naenkrat začel pisati po Facebooku, in dodala, da je bil zelo očarljiv. "Nekako me je prepričal v to, da je nekdo, ki mu lahko zaupam, in da si z mano resnično želi vzpostaviti pristen stik," je pojasnila.

Pravi, da so bili pogovori z njim prijetni in da ni rekel nič takšnega, kar bi lahko vzbudilo kakšen alarm. Po nekaj časa klepetanja prek spleta je pristala na to, da bo odpotovala k njemu domov v romunsko prestolnico Bukarešto. "Imela sem obdobje v življenju, ko se mi je vse zdelo nekoliko dolgočasno, zato me je ta ideja o avanturi zelo privlačila," je povedala.