Bivša nuna možnega naslednika dalajlame obtožila posilstva, toži ga za preživnino

Ogjen Trinle Dordže je med budisti bolj znan kot Njegova svetost, 17. gjalvang karmapa, in velja za enega od dveh možnih naslednikov dalajlame.

Kot poroča britanskiTimes, se je v delikatni zadevi na sodišču v Kanadi znašelOgjen Trinle Dordže, ki je med budisti bolj znan kot Njegova svetost, 17. gjalvang karmapa, in je eden od dveh potencialnih naslednikov sedanjega dalajlame. Nekdanja budistična nuna Viki Hui Šin Han, ki zdaj živi v kanadski provinci Britanska Kolumbija, namreč trdi, da je zanosila, potem ko jo je Dordže posilil leta 2017, ko sta bila skupaj v budističnem samostanu v New Yorku.

Po dogodku, tako vsaj trdi Hui Šin Hanova, naj bi bil par v nekakšnem razmerju. Kot je povedala na sodišču, sta bila redno v stiku po spletu, karmapa naj bi ji v letu 2019 tudi poslal okoli pol milijona evrov, nato pa naj bi z njo prekinil vse stike. Kot še trdi nekdanja nuna, je pred tem od njega dobila tudi denar za hišo (dobrih 300.000 evrov) in okoli 15.000 evrov vreden prstan. Vse to naj bi ji podaril – tako naj bi ji dejal v enem od pogovorov – ker "želi lepo poskrbeti zanjo in njuno hčerko".

Sodišče je zdaj razsodilo, da ima Hui Šin Hanova pravico do tožbe za preživnino, čeprav bo, kot po poročanju Timesa trdijo pravni strokovnjaki, težko dokazati, da sta bila "v neformalnem zakonu". Tridesetletnik zanika afero z nekdanjo nuno, je pa, kot poroča britanski portal, priznal, da ji je poslal denar za otroka.

Karmapa je sicer najvišji duhovni vodja šole tibetanskega budizma. 17. gjalvang karmapa Ogjen Trinle Dordže se je rodil v Tibetu leta 1985 in leta 1992 so ga prepoznali s pomočjo pisne napovedi, ki jo je zapustil njegov predhodnik, 16. karmapa Randžung Rigpe Dordže. Sedemnajsti karmapa je prvih štirinajst let svojega življenja preživel v Tibetu. V začetku leta 2000 pa je dramatično prebegnil v Indijo, kjer zdaj živi v začasni rezidenci blizu Daramsale, dokler mu indijska vlada ne odobri vrnitve v samostan Rumtek v Sikimu, glavni sedež karmap v izgnanstvu.

Odkar je v Indiji, je karmapa sprejel na tisoče obiskovalcev z vsega sveta, vključno z verskimi voditelji, politiki in filmskimi zvezdami.