Na smrt obsodili bivšo premierko Bangladeša Šejk Hasina

Sojenje se je začelo junija lani, potem ko jo je tožilstvo obtožilo usklajenih in sistematičnih napadov na protestnike med lanskimi množičnimi protesti v državi proti sistemu zaposlovanja v javnem sektorju. Po protestih je Hasina odstopila in zbežala v Indijo.

V Bangladešu so nato oblikovali prehodno vlado, kazensko sodišče pa je sprožilo postopek zoper njo in vidnejše sodelavce njene zdaj prepovedane stranke Liga Avami.