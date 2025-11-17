Svetli način
Tujina

Na smrt obsodili bivšo premierko Bangladeša Šejk Hasina

Daka, 17. 11. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
6

Bangladeško kazensko sodišče je nekdanjo premierko Bangladeša Šejk Hasina spoznalo za krivo zločinov proti človečnosti. Razsodilo je, da je ukazala zatrtje lanskih študentskih protestov, v katerih je po podatkih Združenih narodov umrlo okoli 1400 ljudi. Sodijo ji v odsotnosti, saj živi v izgnanstvu v Indiji.

Sojenje se je začelo junija lani, potem ko jo je tožilstvo obtožilo usklajenih in sistematičnih napadov na protestnike med lanskimi množičnimi protesti v državi proti sistemu zaposlovanja v javnem sektorju. Po protestih je Hasina odstopila in zbežala v Indijo.

V Bangladešu so nato oblikovali prehodno vlado, kazensko sodišče pa je sprožilo postopek zoper njo in vidnejše sodelavce njene zdaj prepovedane stranke Liga Avami.

Šejk Hasina
Šejk Hasina FOTO: AP
šejk hasina bangladeš premierka zločin sodišče
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
17. 11. 2025 11.47
+1
Pr nas imamo tudi že kandidate!
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
17. 11. 2025 11.34
+0
važn da lahko prakticirate svoj "piši kao što govoriš"
ODGOVORI
2 2
Ayiluss
17. 11. 2025 11.25
+0
Kdaj bo pa odgovarjala naša prejšnja vlada, ki je zatirala ljudi in nad njimi izvajala tiranijo?
ODGOVORI
6 6
proofreader
17. 11. 2025 11.10
-1
Pri nas jih je veliko umrlo ker nekateri niso hoteli ostati doma.
ODGOVORI
7 8
Varnostnik na obali
17. 11. 2025 11.35
80.000 najmanj.
ODGOVORI
0 0
M E G A
17. 11. 2025 11.37
+2
vsaj 800 000 če ne več je pa možno da tudi čez miljon (če se ze izmišljujemo dejmo vsaj orng napihnit )
ODGOVORI
2 0
